Σε αποκάλυψη για τον γάμο του με τη Νάνσυ Κοίλου προχώρησε για πρώτη φορά ο Γιώργος Πατούλης. Και ενώ η Νάνσυ Κοίλου βρίσκεται στους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης της όπως φαίνεται το ζευγάρι ετοιμάζεται να παντρευτεί, με τον Γιώργο Πατούλη να γίνεται ξανά πατέρας.

Το γεγονός επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Γιώργος Πατούλης μιλώντας σε δημοσιογράφους στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. στον Δήμο Μάνδρας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα γίνει πολιτικός γάμος πριν από τη γέννηση του παιδιού και θα ακολουθήσει ο θρησκευτικός.

«Βεβαίως συνοδεύομαι από τη σύντροφό μου. Και εκείνη παρακολουθεί τα θέματα της αυτοδιοίκησης και ως επιστήμονας και ως άνθρωπος που την ενδιαφέρει αυτό. Πριν γεννηθεί ένα παιδί πρέπει να υπάρχει για εμάς ένας γάμος και προφανώς θα υπάρξει και εννοείται θρησκευτικός. Θα τα ανακοινώσουμε όλα σύντομα» αποκάλυψε ο Γιώργος Πατούλης.

Για τον πατέρα του και το χαρμόσυνο γεγονός είχε μιλήσει πρόσφατα και ο γιος του, Αλέξανδρος, που απέκτησε από τον γάμο του με τη Μαρίνα Σταυράκη. «Είμαι πολύ χαρούμενος για το αδελφάκι μου. Σε λίγο καιρό θα υποδεχτούμε το νέο μέλος στην οικογένειά μας. Δεν επιθυμώ να κάνω καμία δήλωση στην τηλεόραση, καθώς γνωρίζετε πολύ καλά ότι θέλω να απέχω από τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτό που μπορώ να πω είναι πως είμαι πολύ ευτυχισμένος κι ανυπομονώ να έρθει αυτή η στιγμή. Το θέμα το έχουμε συζητήσει από πολύ νωρίς τόσο με τον πατέρα μου όσο και με τη σύντροφό του».

Πηγή: skai.gr

