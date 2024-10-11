Ο Ντάνιελ Κρεγκ δεν λέει ονόματα, ωστόσο παραδέχτηκε ότι έχει γυρίσει «τρομερές σκηνές σεξ» στη μεγάλη οθόνη κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας του. Ο 56χρονος ηθοποιός έχει φιλήσει τις πιο όμορφες γυναίκες του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένης της νυν συζύγου του, Rachel Weisz, 54 ετών, την οποία γνώρισε και ερωτεύτηκε στην ταινία «Dream House» του 2011.

Είχε, επίσης, μερικές αξέχαστες ερωτικές σκηνές με την ηθοποιό Sienna Miller στην ταινία «Layer Cake» του 2004, καθώς και με τις Eva Green, Monica Bellucci και Lea Seydoux στις ταινίες «James Bond». Η μία καλύτερη από την άλλη…

Όμως, κατά την προώθηση της νέας του ταινίας «Queer», η οποία περιλαμβάνει αρκετές ερωτικές σκηνές με άτομο του ίδιου φύλου, ο Ντάνιελ είπε: «Έχω γυρίσει μερικές τρομερές ερωτικές σκηνές στην καριέρα μου. Είναι εκεί έξω για να τις δείτε…».

Ελπίζει ότι οι σκηνές στο «Queer», το οποίο βασίζεται σε βιβλίο του William S. Burroughs και σκηνοθετείται από τον Luca Guadagnino, είναι κάτι παραπάνω. «Το σεξ είναι υπέροχο, ακατάστατο και περίπλοκο και ελπίζω ότι καταφέραμε να το μεταφέρουμε αυτό στην οθόνη, γιατί αυτό συμβαίνει στην κρεβατοκάμαρα», ανέφερε ο ηθοποιός.

Ο Κρεγκ εξήγησε ότι δεν θα πρωταγωνιστούσε σε αυτή την ταινία αν συνέχιζε να υποδύεται τον Τζέιμς Μποντ, όχι εξαιτίας των γκέι σκηνών, αλλά επειδή δεν θα είχε τον χρόνο ή το «περιθώριο». «Υπήρξε ένα διάστημα που έκανα άλλες δουλειές γύρω από τον Μποντ και μετά σταμάτησα, γιατί δεν είχα την ψυχική διάθεση να το κάνω. Πρέπει να συγκεντρωθώ σε μια δουλειά».

Για τα χρήματα που έχει κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια -μόνο για να υποδυθεί τον Μποντ πήρε 85 εκατ. λίρες- ο ηθοποιός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πρέπει να πας εκεί που σε οδηγεί η καρδιά σου. Είμαι πολύ προνομιούχος που βρίσκομαι σε θέση να μην χρειάζεται να δουλεύω όσο παλιά, αλλά αν κάνω τη δουλειά, θέλω να είναι έτσι. Θέλω να είναι το καλύτερο πράγμα που μπορώ να κάνω».

Πηγή: skai.gr

