Έχεις συχνές ημικρανίες; Αυτές οι τροφές μπορούν να σε βοηθήσουν να αισθανθείς καλύτερα

Αν υποφέρετε από ημικρανίες, ξέρετε πόσο δυσάρεστος μπορεί να είναι ο πόνος και πώς αυτό επηρεάζει την καθημερινότητά σας. Μια κρίση μπορεί να διαρκέσει από αρκετές ώρες μέχρι και ημέρες, συνοδευόμενη από ευαισθησία στο φως και στους ήχους, ναυτία και άλλα ενοχλητικά συμπτώματα. Αν και υπάρχουν φάρμακα που μπορεί να προσφέρουν ανακούφιση, υπάρχουν και φυσικοί τρόποι που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Πολλές έρευνες δείχνουν ότι οι διατροφικές αλλαγές μπορούν να μειώσουν τόσο τη συχνότητα όσο και την ένταση των ημικρανιών. Ακολουθούν μερικές συμβουλές για να βοηθήσετε την επιβίωσή σας:

1. Μαγνήσιο

Η ανεπάρκεια μαγνησίου έχει συσχετιστεί με αυξημένες κρίσεις ημικρανίας. Για το λόγο αυτό, φροντίστε η διατροφή σας να είναι πλούσια σε τρόφιμα που περιέχουν αυτό το θρεπτικό συστατικό. Σαλάτες με σκούρα φυλλώδη λαχανικά, όπως το σπανάκι, καθώς και αβοκάντο, τόνος και μπανάνες είναι εξαιρετικές επιλογές.

2. Φυτικές Ίνες

Τα τρόφιμα ολικής άλεσης, τα φρούτα και τα λαχανικά χωρίς συντηρητικά είναι επίσης πολύτιμα για τη διατροφή σας. Βοηθούν στην αποφυγή των ημικρανιών και ενισχύουν τη γενική σας υγεία. Δοκιμάστε να προσθέσετε δημητριακά και πατάτες στη διατροφή σας για να δείτε θετικά αποτελέσματα.

3. Ωμέγα-3 Λιπαρά

Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που μπορεί να είναι χρήσιμες στην καταπολέμηση των ημικρανιών. Μερικές καλές πηγές περιλαμβάνουν τον σολομό, τα όσπρια, το σκουμπρί και τους σπόρους.

4. Βιταμίνη Β12

Η βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη) έχει δείξει ότι μπορεί να μειώσει τη συχνότητα των ημικρανιών. Μπορείτε να τη βρείτε σε ζωικά προϊόντα όπως το κόκκινο κρέας και σε μανιτάρια.

5. Ενυδάτωση

Η σωστή ενυδάτωσή σας είναι θεμελιώδης για την αποφυγή ημικρανιών. Φροντίστε να πίνετε καθημερινά τουλάχιστον 1.5 με 2 λίτρα νερού και μπορείτε να προσθέσετε ροφήματα όπως τσάι για επιπλέον ενυδάτωση.

Τροφές που πρέπει να αποφεύγετε

Η κατανάλωση αλκοόλ είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που μπορεί να προκαλέσει ημικρανίες, ακόμα και μια μικρή ποσότητα. Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί αγγειοδιαστολή και αφυδάτωση, που ενδέχεται να επιδεινώσουν την κατάσταση.

Επιπλέον, η υπερβολική καφεΐνη μπορεί να είναι επιβλαβής. Αυξάνει την πίεση και μπορεί να διαταράξει τον ύπνο, κάτι που συμβάλλει στην εμφάνιση ημικρανιών. Τέλος, η σοκολάτα είναι γνωστό ότι βρίσκεται ψηλά στη λίστα τροφών που προκαλούν ημικρανίες, κυρίως λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς της σε κακάο, το οποίο επηρεάζει την απελευθέρωση σεροτονίνης.

Η ημικρανία μπορεί να είναι μια δύσκολη κατάσταση, αλλά οι σωστές διατροφικές επιλογές μπορούν να κάνουν τη ζωή σας πιο εύκολη. Μάθετε ποια τρόφιμα και ροφήματα σας βοηθούν και ποια να αποφύγετε για να ανακουφιστείτε από τις ενοχλητικές κρίσεις.

