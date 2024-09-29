Ο Οκτώβριος είναι παγκοσμίως ο μήνας που είναι αφιερωμένος στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, μια νόσος που επηρεάζει εκατομμύρια γυναίκες.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος παγκοσμίως με περίπου 2,3 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις κάθε χρόνο. Ο καρκίνος του μαστού όμως μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, αρκεί να εντοπιστεί έγκαιρα.

Η Ελλάδα υλοποιεί για πρώτη φορά ένα εκτεταμένο πρόγραμμα πληθυσμιακού προσυμπτωματικού ελέγχου που διευκολύνει τις γυναίκες να κάνουν τις εξετάσεις τους εύκολα, άμεσα και δωρεάν.

Το Υπουργείο Υγείας υλοποιεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού «Φώφη Γεννηματά», το οποίο παρέχει δωρεάν μαστογραφίες σε γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών. Το πρόγραμμα αφορά 1,4 εκατομμύρια γυναίκες και προσφέρει δωρεάν εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας, δωρεάν διενέργεια υπερηχογραφήματος και δωρεάν επίσκεψη στο γιατρό για τις γυναίκες που θα έχουν ευρήματα.

Αυτό το πρόγραμμα έχει ως στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό του καρκίνου του μαστού, δίνοντας τη δυνατότητα στις γυναίκες να θωρακίσουν την υγεία τους. Σημειώνεται, ότι το παραπεμπτικό εκδίδεται αυτόματα μέσω του ΑΜΚΑ, και οι εξετάσεις είναι εντελώς δωρεάν για ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες.

Πάνω από 26.000 γυναίκες έχουν εντοπιστεί με συμπτώματα

Ήδη μέχρι σήμερα πάνω από 416.000 γυναίκες έχουν πραγματοποιήσει δωρεάν τη μαστογραφία τους, εκμεταλλευόμενες αυτή τη σημαντική δυνατότητα, ενώ περισσότερες από 26.000 γυναίκες έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα.

Μάλιστα, στο πλαίσιο του επανυπολογισμού των δικαιούχων που πραγματοποιείται κάθε δύο μήνες, το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης απέστειλε 163.000 SMS σε νέες δικαιούχους που εντάχθηκαν στο ηλικιακό φάσμα 45-74 καθώς και σε γυναίκες των οποίων έχει παρέλθει το 12μηνο για να πραγματοποιήσουν την δωρεάν ετήσια μαστογραφία τους. Την ίδια στιγμή, περισσότερες από 740.000 γυναίκες έλαβαν τις τελευταίες εβδομάδες SMS ή και email ως υπενθύμιση ότι στον ΑΜΚΑ τους έχει εκδοθεί παραπεμπτικό για δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία. Πρόκειται για δικαιούχους που πλησιάζει η ημερομηνία λήξης του παραπεμπτικού τους.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη και το πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, που αφορά 2,5 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 21 έως 65 ετών, προσφέρει δωρεάν τεστ Παπανικολάου, HPV DNA test, κολποσκόπηση και βιοψία, όταν είναι απαραίτητο.

«Είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας διαθέτει ένα οργανωμένο πρόγραμμα πρόληψης. Το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» έχει σχεδιαστεί ώστε όλοι οι πολίτες χωρίς διακρίσεις να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για χρόνια νοσήματα, όπως ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος του τραχήλου, ο καρκίνος του παχέος εντέρου και τα καρδιαγγειακά νοσήματα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Κάλεσμα στις γυναίκες να μην αμελήσουν τη μαστογραφία

Με αφορμή τον μήνα Οκτώβριο που έχει καθιερωθεί ως Μήνας Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, η κυρία Αγαπηδάκη θέλει να ενθαρρύνει κάθε γυναίκα να μην αμελήσει την ψηφιακή μαστογραφία.

«Αν μπορούσα να κοιτάξω στα μάτια κάθε γυναίκα που λαμβάνει το SMS ή το email για την προληπτική μαστογραφία της θα ήθελα να της πω "σε παρακαλώ, μην το αμελήσεις". Αυτή η εξέταση μπορεί να είναι το βήμα που θα σου εξασφαλίσει πολλά ακόμα χρόνια υγείας, μαζί με τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Όλες μας έχουμε τόσες υποχρεώσεις καθημερινά που πολλές φορές ξεχνάμε να φροντίσουμε την υγεία μας. Αλλά αυτή η μικρή στιγμή που θα αφιερώσεις για τη μαστογραφία σου μπορεί να σώσει τη ζωή σου. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα παραπάνω από το να χρησιμοποιήσεις τον ΑΜΚΑ σου και να κλείσεις το ραντεβού σε ένα από τα συνεργαζόμενα κέντρα που θα βρεις στο mastografia.gov.gr. Όλα είναι δωρεάν», υπογραμμίζει η κυρία Αγαπηδάκη και τονίζει:

«Η πρόληψη είναι το πιο δυνατό όπλο που έχουμε στη μάχη με τον καρκίνο. Μην φοβηθείς, μην διστάσεις. Κάνε το για εσένα, για την οικογένειά σου, για το μέλλον σου. Μαζί μπορούμε να προστατεύσουμε τις ζωές μας».

