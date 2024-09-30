Παθήσεις πρωκτού: Αντιμετώπιση με laser και οφέλη

Αν και δεν είναι απειλητικές για τη ζωή, αυτές οι καταστάσεις εκδηλώνονται με αρκετά δυσάρεστα κι επώδυνα για τον πάσχοντα συμπτώματα.

«Μέχρι πρότινος, η θεραπεία των συγκεκριμένων παθήσεων περιλάμβανε την κλασική χειρουργική επέμβαση με τη χρήση νυστεριού.

Ωστόσο, πλέον έχουν αναδειχθεί πιο σύγχρονες, ελάχιστα επεμβατικές, εναλλακτικές για τη χειρουργική θεραπεία παθήσεων πρωκτού. Η πιο διαδεδομένη κι αποτελεσματική μέθοδος είναι η χρήση του λέιζερ, η οποία προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στους πάσχοντες τόσο κατά τη διάρκεια της επέμβασης, όσο και σε μετεγχειρητικό επίπεδο», τονίζει ο κ. Δημήτριος Μουσιώλης Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής της Ι΄ Χειρουργικής Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Ορθού και Πρωκτού Metropolitan General.

Λέιζερ επεμβάσεις παθήσεων πρωκτού για τη θεραπεία αιμορροΐδων

Οι αιμορροΐδες είναι διευρυμένες και διογκωμένες φλέβες μέσα ή γύρω τον πρωκτό ή στο κάτω μέρος του ορθού. Όταν η πάθηση βρίσκεται σε προχωρημένο βαθμό, ενδείκνυται χειρουργική αντιμετώπιση. Η πιο σύγχρονη μέθοδος είναι η θεραπεία με λέιζερ. Η διαδικασία είναι ελάχιστα επεμβατική κι ανώδυνη, καθώς διενεργείται με τη χρήση τοπικής αναισθησίας και ο πάσχων επιστρέφει αυθημερόν σπίτι του.

Για να πραγματοποιηθεί η τεχνική, γίνεται χρήση λέιζερ ακριβείας, και ειδικών εργαλείων προκειμένου ο χειρουργός να εκτελέσει την ίδια διαδικασία της κλασικής επέμβασης με τη χρήση νυστεριού. Με τη συσσώρευση συγκεντρωμένης δέσμης φωτός, ο αιμορροϊδικός ιστός που παρουσιάζει φλεγμονή κόβεται και αφαιρείται, χωρίς να επηρεάζονται οι περιβάλλοντες υγιείς ιστοί.

«Στην επέμβαση αιμορροΐδων με λέιζερ περιορίζονται στο ελάχιστο οι μετεγχειρητικές επιπλοκές. Αυτό συμβαίνει καθώς δεν προκαλούνται βλάβες στους υγιείς ιστούς γύρω από την περιοχή που παρουσιάζει φλεγμονή. Παράλληλα, περιορίζεται σημαντικά ο κίνδυνος εκδήλωσης μόλυνσης, ενώ η ενέργεια του λέιζερ καυτηριάζει και κατά συνέπεια σφραγίζει ταυτόχρονα τα αιμοφόρα αγγεία, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο αιμορραγίας τόσο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας όσο και μετά τη λήξη της» εξηγεί.

Θεραπεία κύστης κόκκυγος με λέιζερ

Η κύστη κόκκυγος εκδηλώνεται με τη μορφή χρόνιας φλεγμονής στην περιοχή του κόκκυγα, δηλαδή στη σχισμή ανάμεσα στους γλουτούς. Η πάθηση αυτή αντιμετωπίζεται αποκλειστικά χειρουργικά, καθώς δεν υπάρχει πιθανότητα να υποχωρήσει από μόνη της. Ωστόσο, η κλασική χειρουργική επέμβαση συνοδεύεται από σημαντικό ποσοστό μετεγχειρητικού πόνου αλλά και αυξημένη πιθανότητα μελλοντικής υποτροπής. Λύση σε αυτά τα ζητήματα προσφέρει η σύγχρονη χειρουργική θεραπεία για την κύστη κόκκυγος με τη χρήση λέιζερ.

Η ελάχιστα επεμβατική λέιζερ θεραπεία προσφέρει ταχύτατη και άκρως αποτελεσματική αντιμετώπιση της πάθησης. Η τεχνική αυτή περιλαμβάνει τον καθαρισμό της μολυσματικής περιοχής και την αφαίρεση της κύστης, ώστε να αποτραπεί η επανεμφάνιση της πάθησης. Για την πραγματοποίηση της επέμβασης χρησιμοποιείται μια μικροσκοπική εύκαμπτη ίνα λέιζερ με τη χορήγηση τοπικής αναισθησίας.

Έπειτα διοχετεύεται θερμική ενέργεια στην περιοχή της κύστης, ώστε να απομακρυνθούν οι τρίχες που έχουν εισχωρήσει κάτω από το δέρμα προκαλώντας συρρίκνωση και κλείσιμο της κοιλότητας της κύστης. Έπειτα από την επέμβαση, ο πάσχων είναι σε θέση να επιστρέψει άμεσα σπίτι του, ενώ ο μετεγχειρητικός πόνος είναι εύκολα διαχειρίσιμος με τη λήψη απλών αναλγητικών.

Λέιζερ επεμβάσεις παθήσεων πρωκτού για τη θεραπεία περιεδρικού συριγγίου

Ένα περιεδρικό συρίγγιο αποτελεί μια παθολογικής φύσεως επικοινωνία ανάμεσα στον πρωκτικό σωλήνα και το δέρμα γύρω από τον πρωκτό. Για την οριστική αντιμετώπιση της πάθησης συνιστάται χειρουργική επέμβαση, η οποία μέχρι πρότινος πραγματοποιούταν με την κλασική τεχνική με νυστέρι. Ωστόσο, με την ανάδειξη νέων ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών έχει διαδοθεί ευρέως η αποτελεσματική κι αναίμακτη αντιμετώπιση της πάθησης με τη χρήση λέιζερ.

Η εφαρμογή της θερμικής ενέργειας που εκπέμπει η ίνα λέιζερ προκαλεί καταστροφή του επιθηλίου του συριγγίου και ταυτόχρονη εξάλειψη της εναπομείνασας οδού του συριγγίου με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση και το κλείσιμο της κοιλότητας αυτού. Η τεχνική αυτή προσφέρει επιτάχυνση του χρόνου επούλωσης, ενώ εξαλείφει τον κίνδυνο μελλοντικής υποτροπής. Ο ασθενής επιστρέφει άμεσα σπίτι του, ενώ ο μετεγχειρητικός πόνος είναι εύκολα αντιμετωπίσιμος με απλά αναλγητικά.

Γενικότερα, οι επεμβάσεις με τη χρήση λέιζερ για παθήσεις πρωκτού προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα, που τις καθιστούν καλύτερη επιλογή συγκριτικά με τη χειρουργική αφαίρεσή τους. Όντας μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ακρίβεια, δεν επηρεάζει τους γύρω ιστούς ή τον σφιγκτήρα του πρωκτού, προστατεύοντας έτσι τον πάσχοντα από ακράτεια κοπράνων ή στένωση του σφιγκτήρα μετά την επέμβαση. Παράλληλα, η εφαρμογή θερμικής ενέργειας μειώνει τον κίνδυνο σοβαρής αιμορραγίας κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την επέμβαση.

Για την πραγματοποίηση της διαδικασίας χορηγείται τοπική ή ραχιαία αναισθησία, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τον ασθενή καθώς επισπεύδεται η ταχύτητα ανάκαμψης μετά την επέμβαση. Δεν περιλαμβάνει χειρουργικές τομές ή ράμματα, επομένως ο ασθενής μπορεί να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο εντός λίγων ωρών από την πραγματοποίηση της επέμβασης και να επιστρέψει στην καθημερινότητά του μετά από μόλις 2-3 ημέρες.

«Ο πόνος μετά την επέμβαση είναι ήπιος και μπορεί να ανακουφιστεί με απλά παυσίπονα για 1-3 ημέρες. Επιπλέον, οι λέιζερ επεμβάσεις παθήσεων πρωκτού χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό επιτυχίας και χαμηλά ποσοστά υποτροπής σε σύγκριση με την παραδοσιακή χειρουργική επέμβαση», καταλήγει ο κ. Μουσιώλης.



