Μάργκοτ Ρόμπι: Nέα εμφάνιση με ρετρό σύνολό, εμπνευσμένο από τα 90s

Η Μάργκοτ Ρόμπι συνεχίζει τις εντυπωσιακές δημόσιες εμφανίσεις της, στο πλαίσιο της προώθησης της νέας της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη».

Η Αυστραλή σταρ εμφανίστηκε σε φωτογράφιση στο «Spencer House» του Λονδίνου, με τον συμπρωταγωνιστή της Τζέικομπ Ελόρντι και τη σκηνοθέτρια της ταινίας, Έμεραλντ Φένελ. Η Ρόμπι επέλεξε ένα παλτό εποχής του John Galliano, με βαθύ ντεκολτέ, το οποίο και φοριέται χωρίς σουτιέν.

Το συνδύασε με μαύρη μίνι φούστα, κόκκινες κάλτσες και- ειδικά για εκείνη σχεδιασμένες- γόβες, Manolo Blahnik, τραβώντας—όπως αναμενόταν— τα φλας.

Το σύνολο ήταν εμπνευσμένο από δημιουργία του Galliano που είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά το 1992 στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, φορεμένο τότε από το σούπερ μοντέλο Χελένα Κρίστενσεν.

Ο 28χρονος Τζέικομπ Ελόρντι, εμφανίστηκε με κόκκινο παλτό και μαύρο παντελόνι, ποζάροντας με το χέρι γύρω από τη μέση της Ρόμπι, ενώ η Φένελ επέλεξε ένα μακρύ δερμάτινο παλτό με έντονα τονισμένη μέση.

Στην ταινία, η Ρόμπι υποδύεται την Κάθριν Έρνσοου και ο Ελόρντι τον Χίθκλιφ, με τη χημεία τους εκτός οθόνης να έχει τραβήξει σχεδόν όσο ενδιαφέρον όσο και το ίδιο το φιλμ. Η ηθοποιός δήλωσε πρόσφατα ότι απόλαυσε τις έντονες συναισθηματικές εναλλαγές του ρόλου της, αποκαλύπτοντας πως «κλαίει σχεδόν σε κάθε σκηνή».

Η Έμεραλντ Φένελ τόνισε πως στα γυρίσματα των ερωτικών σκηνών προτεραιότητα είχαν «η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη και η αγάπη», ενώ εξήρε τη Ρόμπι ως «μια εξαιρετική γυναίκα, μητέρα, παραγωγό και σπουδαία ηθοποιό».

Παρότι η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 13 Φεβρουαρίου, οι προπωλήσεις εισιτηρίων είναι ήδη «εκτοξευθεί», με εκτιμήσεις για άνοιγμα 30–35 εκατ. δολαρίων στο αμερικανικό box office.

Αν επιβεβαιωθούν, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη εισπρακτική πρεμιέρα της καριέρας του Ελόρντι και την πρώτη μεγάλη επιτυχία της Ρόμπι μετά το Barbie του 2023.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.