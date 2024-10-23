Η Μαντόνα έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση σε μια σειρά από νέες σέξι φωτογραφίες που δημοσίευσε η ίδια στο Instagram. Στις εικόνες, η 66χρονη «βασίλισσα της ποπ» χρησιμοποίησε μια λευκή πετσέτα για να διαφυλάξει τη σεμνότητά της, καθώς έτρωγε τόπλες σε κάτι που φαινόταν να είναι ξενοδοχείο ή κάποιο δωμάτιο σε ένα από τα πολλά σπίτια της.

Αν και στις φωτογραφίες δεν φαινόταν να φοράει ρούχα, η τραγουδίστρια του «Like a Prayer» δεν παρέλειψε να βάλει τα λαμπερά αξεσουάρ της, όπως ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με σταυρό και ένα μεγάλο κολιέ choker. Για το μακιγιάζ της, χρησιμοποίησε ένα υπερβολικό winged eyeliner, ροζ σκιά, ψεύτικες βλεφαρίδες και bronzer για μια ηλιοκαμένη λάμψη.

Η τελευταία της ανάρτηση έρχεται, αφού πήρε τις δίδυμες κόρες της Estere Mwale Ciccone και Stella Mwale Ciccone και πήγαν στη συναυλία της Billie Eilish στο Madison Square Garden.

Παραδόξως, η «βασίλισσα της ποπ» -η οποία ολοκλήρωσε τη δική της περιοδεία «Celebration Tour» που απέφερε 225,3 εκατ. δολάρια, με 81 συναυλίες στις 4 Μαΐου- και οι αγαπημένες της κόρες δεν είχαν θέσεις στην πρώτη σειρά, VIP.

Η Μαντόνα επέλεξε να μην μοιραστεί κανένα στιγμιότυπο της με τον φημολογούμενο φίλο της, τον Akeem Morris, ο οποίος καθόταν δίπλα της. Στα 28 του χρόνια, ο πρώην επιθετικός της Oyster Bay United FC έχει την ίδια ηλικία με το μεγαλύτερο παιδί της επτά φορές βραβευμένης με Grammy, την κόρη της Lourdes Maria Ciccone Leon.

Η Μαντόνα, η οποία διαθέτει 53,6 εκατ. followers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε στην ανάρτησή της: «Είναι ωραίο να βγαίνεις έξω».

Πηγή: skai.gr

