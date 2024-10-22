Η Cardi B έπεσε θύμα φαρσέρ. Άνθρωπος τηλεφώνησε στην Υπηρεσία Προστασίας του Παιδιού και κατήγγειλε την καλλιτέχνιδα ότι κακοποιεί τα παιδιά της. Η 32χρονη νικήτρια Grammy, μάλιστα, ενημέρωσε τους θαυμαστές της από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο.

«Θέλω λοιπόν να το ξεκαθαρίσω και δεν μπορώ καν να αναπνεύσω αυτή τη στιγμή», ανέφερε η ίδια στο βίντεο. «Οι κ@....δες το έχουν παρατραβήξει όταν παίζουν με τα παιδιά μου. Ορκίζομαι ότι θα φτάσω μέχρι τέλους τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ήρθαν στην περιφραγμένη έπαυλή μου στις 11 το βράδυ, ενώ τα παιδιά μου κοιμόντουσαν, επειδή έγινε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα ότι τα παιδιά μου κακοποιούνται και ξυλοκοπούνται. Ποιος ηλίθιος το σκέφτηκε;», είπε φανερά εκνευρισμένη η καλλιτέχνιδα.

Στο βίντεο, η ράπερ -απευθυνόμενη στους θαυμαστές της- εξήγησε ότι είναι άρρωστη εδώ και μέρες και βρίσκεται στο νοσοκομείο από το περασμένο Σάββατο.

«Ξαφνικά εμφανίστηκαν στο σπίτι μου αστυνομικοί και υπάλληλοι από υπηρεσίες για την προστασία του παιδιού, επειδή κάποιοι ήθελαν να σπάσουν πλάκα και έκαναν ένα ανώνυμο τηλεφώνημα». Η Cardi B, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Belcalis Cephus, δεσμεύτηκε ότι θα μηνύσει το άτομο που έκανε αυτό το ανώνυμο τηλεφώνημα.

«Θα βρω την άκρη του νήματος. Θα προσλάβω τον καλύτερο ιδιωτικό ντετέκτιβ σε ολόκληρη τη χώρα, επειδή κάποιοι ξέφυγαν. Παίξτε με τη μητρότητά μου ή με την πατρότητα του πρώην συζύγου μου», είπε για τον πρώην σύζυγό της Offset, προσθέτοντας ότι τα παιδιά τους θα τα προστατέψουν πάση θυσία.

«Εμείς δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Τα παιδιά μου ζουν υπέροχα. Τα παιδιά μου δεν τα έχουν αγγίξει ποτέ, δεν τα έχουν χτυπήσει ποτέ, όσο ζωηρά κι αν είναι. Δεν χτυπάω ποτέ τα παιδιά μου», πρόσθεσε η Cardi B.

Η τραγουδίστρια του «I Like It» συνέχισε να απαριθμεί πόσα χρήματα ξοδεύει για τα δίδακτρα και τη φροντίδα των παιδιών της. «Πηγαίνουν στο καλύτερο σχολείο, τα δίδακτρα του σχολείου της κόρης μου είναι 45.000 δολάρια», είπε για την 6χρονη κόρη της Kulture, επισημαίνοντας ότι για τη νταντά του νεογέννητου μωρού της πληρώνει 700 δολάρια την ημέρα.

