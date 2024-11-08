Λογαριασμός
Madonna: Η «βασίλισσα της ποπ» έφαγε τούρτα που έγραφε: «Γ…ω τον Τραμπ» - Την πείραξε η ήττα της Κάμαλα Χάρις - Κουράγιο...

Η διάσημη καλλιτέχνιδα δεν μπορεί να δεχτεί με τίποτα την ήττα της Κάμαλα Χάρις. Θα περάσει κι αυτό… 

Madonna

Κανείς δεν τα βάζει με τη «βασίλισσα της ποπ», Μαντόνα. Η ίδια δεν μάσησε τα λόγια της και έδειξε την ενόχλησή της για το αποτέλεσμα στις αμερικανικές εκλογές και τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ. 

Η καλλιτέχνιδα «ανέβασε» μια φωτογραφία στο Instagram με μια τούρτα που έγραφε: «Γ…ω τον Τραμπ». Ωστόσο, η Μαντόνα έδωσε και συνέχεια: «Γέμισα το πρόσωπό μου με αυτή την τούρτα χθες το βράδυ». 

Madonna1

Και για όσους τυχόν δεν αντιλήφθηκαν την ενόχλησή της, η 66χρονη Μαντόνα φρόντισε να την κάνει ξεκάθαρη με τη δεύτερη ανάρτησή της.

Madonna2

«Προσπαθώ να αντιληφθώ πώς ένας καταδικασμένος, βιαστής, φανατικός επελέγη ως ο επόμενος ηγέτης της χώρας μας και γιατί είναι καλό για την οικονομία;», σημείωσε η «βασίλισσα της ποπ». Είναι γνωστό ότι η Μαντόνα είχε υποστηρίξει δημόσια την Κάμαλα Χάρις. Αυτά έχει η ζωή... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Madonna (@madonna)

Πηγή: skai.gr

