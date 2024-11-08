Κανείς δεν τα βάζει με τη «βασίλισσα της ποπ», Μαντόνα. Η ίδια δεν μάσησε τα λόγια της και έδειξε την ενόχλησή της για το αποτέλεσμα στις αμερικανικές εκλογές και τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ.

Η καλλιτέχνιδα «ανέβασε» μια φωτογραφία στο Instagram με μια τούρτα που έγραφε: «Γ…ω τον Τραμπ». Ωστόσο, η Μαντόνα έδωσε και συνέχεια: «Γέμισα το πρόσωπό μου με αυτή την τούρτα χθες το βράδυ».

Και για όσους τυχόν δεν αντιλήφθηκαν την ενόχλησή της, η 66χρονη Μαντόνα φρόντισε να την κάνει ξεκάθαρη με τη δεύτερη ανάρτησή της.

«Προσπαθώ να αντιληφθώ πώς ένας καταδικασμένος, βιαστής, φανατικός επελέγη ως ο επόμενος ηγέτης της χώρας μας και γιατί είναι καλό για την οικονομία;», σημείωσε η «βασίλισσα της ποπ». Είναι γνωστό ότι η Μαντόνα είχε υποστηρίξει δημόσια την Κάμαλα Χάρις. Αυτά έχει η ζωή...

