Ζώδια: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις με την υπογραφή του Κώστα Λεφάκη

Κριός

Η πορεία του Αυγούστου εξελίσσεται έντονη με διακυμάνσεις συναισθηματικές και εντάσεις στο στενό περιβάλλον. Η Nέα Σελήνη ανασυγκροτεί τις δυνάμεις σας και σας βοηθά να εστιάσετε σε θέματα που σας αφορούν άμεσα. Ωστόσο θα ενσκήψουν καταστάσεις οι οποίες θα σας απασχολήσουν και θα σας υποχρεώσουν να συνθηκολογήσετε τους περισσότερους με το οικογενειακό περιβάλλον και κάποιους άλλους με τα δρώμενα στην εργασία σας. Η ιδιοσυγκρασία σας παραμένει ζωντανή, αναζητά τρόπους δυναμικής έκφρασης, η Αφροδίτη όμως στην Παρθένο σας περιορίζει τις ερωτικές εξάρσεις δίνοντας μέτρια αποτελέσματα στις προσπάθειες σας. Αποφύγετε σπασμωδικές ή ευερέθιστες συμπεριφορές.

Ταύρος

Η νέα σελήνη του Αυγούστου δίνει νέα κίνητρα στις πράξεις και χρωματίζει διαφορετικά τη σκέψη και συμπεριφορά σας. Συγκριτικά με άλλους είστε εξυπηρετούμενοι από το γενικότερο κλίμα και δεν είστε λίγοι εκείνοι που θα έχετε ενδιαφέρουσες εμπειρίες. Γνωριμίες, επαφές και συζητήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο. Η επικοινωνία σας με τους άλλους θα ρυθμίζει την καθημερινότητα. Ελέγχετε τις εξάρσεις του χαρακτήρα σας, αξιοποιήστε τον παράγοντα της τύχης στα ερωτικά σας, αποφύγετε λάθη στις κρίσεις και απροσεξίες στις μετακινήσεις σας και οργανώστε καλά και έγκαιρα τον τρόπο διακοπών που θέλετε να έχετε.

Δίδυμοι

Η νέα σελήνη του Αυγούστου δίνει νέα κίνητρα στις πράξεις και χρωματίζει διαφορετικά την σκέψη και συμπεριφορά σας. Συγκριτικά με άλλους είστε εξυπηρετούμενοι από το γενικότερο κλίμα και δεν είστε λίγοι εκείνοι που θα έχετε ενδιαφέρουσες εμπειρίες. Γνωριμίες, επαφές και συζητήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο. Η επικοινωνία σας με τους άλλους θα ρυθμίζει την καθημερινότητα. Ελέγχετε τις εξάρσεις του χαρακτήρα σας, αξιοποιήστε τον παράγοντα της τύχης στα ερωτικά σας, αποφύγετε λάθη στις κρίσεις και απροσεξίες στις μετακινήσεις σας και οργανώστε καλά και έγκαιρα τον τρόπο διακοπών που θέλετε να έχετε.

Καρκίνος

Παρά τις δυσκολίες που έχετε και εσείς όπως όλοι, θα μπορέσετε να περάσετε αρκετά ευχάριστα τις υπόλοιπες μέρες βοηθούμενοι κυρίως από ανθρώπους του περιβάλλοντος σας. Τα πράγματα δείχνουν ότι θα καταφέρετε αυτό που έχετε βάλει σκοπό και μην ξεχνάμε ότι η παρουσία του Δία στους Διδύμους ενισχύει την τύχη όταν την έχετε ανάγκη. Τις μέρες αυτές προσέξτε καλύτερα την διαχείριση του χρόνου και χρήματος και γίνετε πιο επιδέξιοι στις σχέσεις με το περιβάλλον στην διεκπεραίωση υποχρεώσεων σας, και κυρίως στο να μην χάνετε τη χαρά της ζωής.

Λέων

Για εσάς το διάστημα είναι μεταβατικό και ευμετάβλητο. Η Νέα Σελήνη στο ζώδιό σας βοηθά την ανασυγκρότηση των δυνάμεων σας, σάς υποχρεώνει να ασχοληθείτε με απλά πρακτικά πράγματα. Εκκρεμότητες και υποχρεώσεις θα σας κυνηγήσουν αλλά θα μπορέσετε να τις διευθετήσετε ευκολότερα από πριν. Γεγονότα ιδιαίτερα άσχημα δεν θα προκύψουν εκτός από τις εκκρεμότητες εκείνες που υπάρχουν από καιρό στον εργασιακό ή στον οικογενειακό χώρο. Ο Ερμής δίνει ενδιαφέρον στην καθημερινότητα σας και βοηθά τις στοχεύσεις σας να είναι πιο σωστές. Ερωτικά δεν πλέετε σε πελάγη ευτυχίας αλλά αν κινηθείτε έξυπνα θα περάσετε ευχάριστα.

Παρθένος

Η Αφροδίτη στο ζώδιο σας συνεχίζει να αποτελεί εγγύηση τύχης στα ερωτικά σας και στις επιδιώξεις σας τις καλοκαιρινές. Ο Άρης στους Διδύμους υπενθυμίζει τις εκκρεμότητες σε οικογενειακά ζητήματα αλλά η επιρροή του Ερμή σας βοηθά να έχετε θετικά αποτελέσματα στις προσπάθειες σας. Προσπαθήστε να βάλετε σε εφαρμογή αυτά που ο δυναμισμός και το ένστικτο σας, σας υπαγορεύει. Τις μέρες αυτές φανείτε πιο επιεικείς με τον εαυτό σας και δώστε του περιθώριο να ασχοληθεί με πράγματα που του αρέσουν ακόμα και αν αυτά είναι ενάντια σε καθήκοντα που συνηθίζετε να του βάζετε.

Ζυγός

Η περίοδος αυτή εκδηλώνεται με την έκφραση της δύναμης σας σαν κοινωνική στάση. Στην καρδιά του καλοκαιριού, θέλετε να νικάτε, να ηγείστε, να αναγνωρίζεστε σαν ανώτεροι από τους άλλους. Η θετική παρουσία του Δία εντείνει αυτή την τάση σας αλλά και τα γεγονότα και το περιβάλλον καλλιεργεί αυτές τις συμπαθητικές σας ματαιοδοξίες. Διατηρήστε ένα μέτρο στη συμπεριφορά σας και αποφύγετε λάθη στην παρόρμηση ή στην ιδιοτέλεια του χαρακτήρα σας. Ερωτικά το διάστημα είναι μεταβατικό με απρόβλεπτες εκτονώσεις σε μια περίοδο εμποδίων.

Σκορπιός

Η περίοδος αυτή σας ευνοεί να δραπετεύσετε εκεί που επιθυμεί η ψυχή σας. Φροντίστε να μην υπερβάλετε όπου έχετε το ελεύθερο να κάνετε κατάχρηση της καλής σας τύχης που διαθέτετε και να τύχετε προσφορών και ευκαιριών με πιο εύκολο τρόπο σε σύγκριση από άλλους ανθρώπους. Η επιτυχία και η ευόδωση των στόχων σας γίνεται πιο εφικτή ενώ τα ερωτικά σας καπρίτσια σας κάνουν πιο σαγηνευτικούς στα μάτια των ερωτικών σας συντρόφων. Αρκετοί από εσάς έχετε την ευκαιρία ενός σημαντικού μεγάλου ταξιδιού. Μην την χάσετε.

Τοξότης

Οι αναμοχλεύσεις των συναισθημάτων σας συνεχίζονται. Η Αφροδίτη στην Παρθένο σας γειώνει σε ένα πλαίσιο υποχρεώσεων, όπου τα περιθώρια της κίνησης είναι συγκεκριμένα. Τα εξωτερικά γεγονότα επηρεάζουν τις διακυμάνσεις της οικονομικής και της συναισθηματικής σας ασφάλειας. Αποφύγετε συγκρούσεις συναισθηματικές ή ψυχολογικές, μην εμπλέκεστε σε καταστάσεις που θα σας ταλαιπωρήσουν, μην κάνετε δηλώσεις που μπορεί να γυρίσουν εις βάρος σας και μην βιάζεστε να βγάλετε γνώμες και εκτιμήσεις στην ραγδαία εξέλιξη κάποιων σημαντικών τομέων της ζωής σας.

Αιγόκερως

Μπορεί η Νέα Σελήνη να βοηθά την ανασυγκρότηση του ψυχισμού σας, η παρουσία όμως του Άρη στους Διδύμους συνεχίζει να γίνεται αφορμή δυσκολιών στην αισθηματική και επαγγελματική συνεργασία με τους άλλους. Δεχτείτε το γεγονός ότι είναι δύσκολο να κρατηθούν ισορροπίες στις σχέσεις σας, μην χάνετε όμως την ευκαιρία κάποιων καλών στιγμών στην ερωτική σας δραστηριότητα. Διατηρήστε ψυχραιμία σε ότι σας εκνευρίζει και αποστασιοποιηθείτε από ανθρώπους ή καταστάσεις που σας ενοχλούν προκειμένου να μην γίνουν τυραννικοί για εσάς. Η Αφροδίτη στην Παρθένο θα μεριμνήσει για την κάλυψη των πρακτικών σας αναγκών, έστω και ερήμην σας.

Υδροχόος

Η Νέα Σελήνη μπορεί να σας ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο και να δίνει μια άλλη υπόσταση στα σχέδια σας, ο Άρης όμως στον Καρκίνο συντηρεί αντιξοότητες και συνεχίζει να ευαισθητοποιεί την υγεία ή την εργασία σας. Αποφύγετε ότι μπορεί να σας ταλαιπωρήσει ή να σας βλάψει, συνειδητοποιήστε ότι η κούραση είναι απαραίτητη για να φτάσετε στους στόχους σας, αν τυχόν σας προκύψει κάτι μην το αμελήσετε και γενικότερα πάνω στην δίνη του καλοκαιριού μην εκτίθεστε σε κίνδυνους και σε ταλαιπωρίες παρασυρόμενοι από επιρροές τρίτων και από την εντύπωση που ασκούν πάνω σας κάποια γεγονότα.

Ιχθύς

Η περίοδος αυτή τονίζει την δημιουργικότητα και την δύναμή σας και σας βοηθά να κατακτήσετε πιο εύκολα, τόσο το αντικείμενο του πόθου σας, όσο και ένα δύσκολο στόχο ζωτικής σημασίας για εσάς. Η Αφροδίτη στην Παρθένο κάνει τους άλλους πιο συνεργάσιμους μαζί σας και σας βοηθά να αποσπάσετε από αυτούς αυτά που θέλετε. Οι υποχρεώσεις στον οικογενειακό τομέα συνεχίζονται, απλώς εσείς έχετε συνηθίσει να τις διεκπεραιώνετε. Και τέλος μια ενδιαφέρουσα κινητικότητα παρατηρείται στην κοινωνική σας ζωή αλλά και μια συμπτωματική βελτίωση στην ερωτική σας δραστηριότητα.

