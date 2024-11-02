Η «βασίλισσα της ποπ», Μαντόνα, αποφάσισε να ντυθεί Παναγία για το Halloween. Αν και αυτό εξόργισε κάποιους θαυμαστές της, για τη Μαντόνα η συγκεκριμένη εμφάνιση δεν αποτελεί έκπληξη…

Μάλιστα, η διάσημη καλλιτέχνιδα «ανέβασε» πολλές φωτογραφίες στο Instagram, προκειμένου οι θαυμαστές της να την αποθεώσουν. Η σχέση της με το Βατικανό δεν ήταν ποτέ καλή. Υπάρχει μια κόντρα ανάμεσα στην τραγουδίστρια και την Καθολική Εκκλησία.

Η Μαντόνα εδώ και δεκαετίες έρχεται σε σύγκρουση με το Βατικανό λόγω της χρήσης προκλητικών θρησκευτικών και σεξουαλικών εικόνων στα άλμπουμ και τα βίντεο κλιπ της, ενώ διεκδικεί εδώ και πολλά χρόνια μια συνάντηση με τον Ποντίφικα.

«Γεια σας, πάτερ Φραγκίσκο. Είμαι καλή Καθολική. Ορκίζομαι! Εννοώ ότι δεν ορκίζομαι! Έχουν περάσει μερικές δεκαετίες από την τελευταία εξομολόγησή μου. Θα ήταν δυνατό να συναντηθούμε μια μέρα για να συζητήσουμε κάποια σημαντικά θέματα; Με έχουν αφορίσει τρεις φορές. Δεν μου φαίνεται δίκαιο. Με εκτίμηση, Μαντόνα», είχε γράψει η ίδια το 2022 στο Τwitter.

Hello @Pontifex Francis —I’m a good Catholic. I Swear! I mean I don’t Swear! Its been a few decades since my last confession. Would it be possible to meet up one day to discuss some important matters ?

I’ve been ex communicated 3 times. It doesn’t seem fair. Sincerely Madonna — Madonna (@Madonna) May 5, 2022

Τη Μαντόνα συνόδευε ο σύντροφός της Akeem Morris, 28 ετών, ο οποίος είχε ντυθεί ιερέας, καθώς και φίλοι της όπως η Salma Hayek.

Στην παγκόσμια περιοδεία της, «Blond Ambition», είχε ντύσει τις χορεύτριες ως καλόγριες. Ο πάπας Ιωάννης Παύλος Β’ είχε δηλώσει ότι «πρόκειται για ένα από τα πιο σατανικά σόου στην ιστορία της ανθρωπότητας». Η τρίτη φορά που η Εκκλησία την «αφόρησε» χρονολογείται το 2006, με τη Μαντόνα να πραγματοποιεί εικονική Σταύρωση σε μία συναυλία της. Εκείνη τη φορά, σύμφωνα με το MTV, κατηγορήθηκε ξανά για βλασφημία και ασέβεια.

Πηγή: skai.gr

