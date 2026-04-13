Η ερωτευμένη Λόρεν Σάντσεζ: Θέλει να κάνει παιδί με τον Τζεφ Μπέζος

Η Λόρεν Σάντσεζ φαίνεται πως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να αποκτήσει ακόμη ένα παιδί με τον σύζυγό της, Τζεφ Μπέζος. Σε συνέντευξή της στους «New York Times», η βραβευμένη με Emmy δημοσιογράφος και πρώην παρουσιάστρια ειδήσεων, 56 ετών, δήλωσε ότι θα σκεφτόταν σοβαρά να μεγαλώσει κι άλλο την οικογένειά τους, η οποία αριθμεί ήδη επτά παιδιά από προηγούμενες σχέσεις τους.

«Θα έκανα άλλο ένα αύριο. Αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά, με εκπρόσωπό της να διευκρινίζει, ωστόσο, ότι δεν είναι έγκυος αυτή την περίοδο. «Θα έκανα ένα μωρό αύριο», επανέλαβε.

Η Λόρεν Σάντσεζ και ο Τζεφ Μπέζος παντρεύτηκαν σε έναν εντυπωσιακό, λαμπερό γάμο στη Βενετία στις 27 Ιουνίου. Ο 62χρονος ιδρυτής της Amazon έχει τέσσερα παιδιά -τρεις γιους και μία κόρη- από τον γάμο του με τη Μακένζι Σκοτ. Από την πλευρά της, η Λόρεν Σάντσεζ έχει έναν γιο, από τη σχέση της με τον Τόνι Γκονζάλες, καθώς και δύο παιδιά, τον Έβαν και την Έλα, από τον γάμο της με τον Πάτρικ Γουάιτσελ.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Today», η ίδια είχε αναφερθεί με συγκίνηση στον γάμο της, τονίζοντας ότι η πιο σημαντική στιγμή για εκείνη ήταν οι ομιλίες των παιδιών τους.

«Η πιο σημαντική στιγμή ήταν με τα παιδιά μου. Όλα έκαναν ομιλίες», είχε δηλώσει. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που ένας από τους γιους της, που αντιμετωπίζει δυσλεξία, μίλησε μπροστά σε όλους, αναφερόμενος σε μια καθοριστική εμπειρία από τα παιδικά του χρόνια. Όπως αποκάλυψε η ίδια, ο γιος της είχε γράψει στην τετάρτη δημοτικού την πρώτη του πρόταση: «Μπορώ να το κάνω αυτό», μια φράση που η Λόρεν Σάντσεζ κράτησε ως σύμβολο δύναμης και εξέλιξης.

Πηγή: skai.gr

