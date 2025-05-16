Ο Αμερικανός τραγουδιστής Κρις Μπράουν κατηγορείται για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση, σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία.

Η αστυνομία αναφέρει ότι η κατηγορία αφορά σε επίθεση, η οποία φέρεται να έλαβε χώρα σε νυχτερινό κέντρο στο κεντρικό Λονδίνο στις 19 Φεβρουαρίου 2023.

Ο 36χρονος συνελήφθη σε ξενοδοχείο στο Μάντσεστερ τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, ενώ παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου του Μάντσεστερ σήμερα Παρασκευή.

«Έχουμε εγκρίνει τη δίωξη του Κρις Μπράουν από τη Μητροπολιτική Αστυνομία με μία κατηγορία πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου για τα Αδικήματα κατά του Προσώπου του 1861», δήλωσε η Αντεισαγγελέας Adele Kelly από την Εισαγγελία του Λονδίνου.

Πρόσθεσε ότι «η ποινική διαδικασία εις βάρος του κατηγορούμενου βρίσκεται σε εξέλιξη» και ότι «έχει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη».

Σύμφωνα με τη Sun, ο τραγουδιστής της R&B προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ με ιδιωτικό τζετ το απόγευμα της Τετάρτης.

Ο Μπράουν βρίσκεται αυτή την περίοδο σε περιοδεία και έχει προγραμματισμένες εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Πηγή: skai.gr

