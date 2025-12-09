Η Λίβι Ντουν (Olivia «Livvy» Dunne) ακόμα προσπαθεί να συνηθίσει την ταμπέλα της «influencer». Σε συνέντευξή της στο «Maxim», η πρώην Αμερικανίδα αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, η οποία έχει συνολικά 13,2 εκατομμύρια followers σε Instagram και TikTok, εξήγησε ότι δεν το έχει αποδεχτεί ακόμα. Η ίδια περιγράφει τον εαυτό της ως πρώην αθλήτρια και μοντέλο, ενώ μιλά για την είσοδό της στον κόσμο της υποκριτικής.

Η 23χρονη Ντουν, που λατρεύει τις «παλιομοδίτικες» ρομαντικές κωμωδίες όπως το «Notting Hill», είπε ότι συνεργάζεται με έναν δάσκαλο υποκριτικής και διαβάζει σενάρια. «Μπορώ να κάνω και εντυπωσιακές σκηνές δράσης», ανέφερε η ίδια στη συνέντευξή της. Ο δάσκαλός της στην υποκριτική της λέει ότι οι σκηνές δράσης μπορεί να συγκριθούν με το παρελθόν της στη γυμναστική.

«Απλά, μην σκέφτεσαι τι λες» και «νιώσε πραγματικά αυτό που κάνεις», είπε η πρώην αθλήτρια, προσθέτοντας ότι όταν αγωνιζόταν «’’απενεργοποιούσε’’ το μυαλό της, όπως ένας κομπιούτερ, και άφηνε το σώμα της να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει».

Η Λίβι Ντουν έχει καταφέρει να ξεπεράσει τα στενά όρια του αθλητισμού και να εξελιχθεί σε ένα πολυδιάστατο brand. Ξεκίνησε την καριέρα της ως παιδί-θαύμα στην ενόργανη, κατακτώντας υποτροφία και εκπροσωπώντας το Louisiana State University σε κορυφαίες διοργανώσεις. Όμως δεν ήταν μόνο τα άλματα και η τεχνική της που τράβηξαν την προσοχή.

Η δυναμική παρουσία της στα social media -με φωτογραφίες, backstage στιγμές και lifestyle περιεχόμενο- την έκαναν να ξεχωρίσει αμέσως. Οι τολμηρές φωτογραφίσεις της, τα beachwear posts και η γενικότερη «καλοκαιρινή» της εμφάνιση δημιούργησαν κύμα θαυμασμού αλλά και αντιδράσεων.

Ωστόσο, η ίδια έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει καμία ανάγκη να απολογηθεί για τον τρόπο που επιλέγει να παρουσιάζει τον εαυτό της. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι κάθε γυναίκα πρέπει να έχει το δικαίωμα να καθορίζει την εικόνα της και να χειρίζεται το σώμα της με τον τρόπο που εκείνη επιθυμεί. Η πρώην αθλήτρια αποτελεί πλέον μια από τις πιο εμπορικά πολύτιμες νέες influencers.

Πηγή: skai.gr

