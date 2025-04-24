Η τραγουδίστρια του «Let's Get Loud», Jennifer Lopez, και ο πρώην σύζυγός της, Ben Affleck, φέρονται να διαφωνούν για το πώς θα χειριστούν την πώληση του συζυγικού τους σπιτιού αξίας 68 εκατ. δολαρίων στο Beverly Hills της Καλιφόρνια, το οποίο βρίσκεται στην αγορά εδώ και σχεδόν εννέα μήνες.

Ο πρωταγωνιστής του «Good Will Hunting» θέλει να «ρίξει» την τσουχτερή τιμή της έπαυλης, ενώ η Lopez εξακολουθεί να περιμένει αγοραστή, δήλωσαν πηγές στο TMZ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, δεν υπήρξε σοβαρό ενδιαφέρον για το σπίτι από την αρχή του έτους. Το ζευγάρι διευθέτησε το διαζύγιό του τον Ιανουάριο. Η Λόπεζ και ο Άφλεκ προσπάθησαν να πουλήσουν αθόρυβα το ακίνητο. Έλαβαν και αποδέχτηκαν μια προσφορά 64 εκατ. δολαρίων τον περασμένο Σεπτέμβριο, αλλά οι επίδοξοι αγοραστές έκαναν πίσω την τελευταία στιγμή.

Η 55χρονη Λόπεζ και ο 52χρονος Άφλεκ αγόρασαν αρχικά το σπίτι - το οποίο διαθέτει 12 υπνοδωμάτια και 24 μπάνια - έναντι 60,85 εκατ. δολαρίων τον Ιούνιο του 2023, σχεδόν ένα χρόνο μετά τον γάμο τους στο Λας Βέγκας.

Jennifer Lopez and Ben Affleck at odds over $68M Beverly Hills mansion months after settling divorce: report https://t.co/9mY02kDIVs pic.twitter.com/JZ3lq6ORDJ — Page Six (@PageSix) April 24, 2025

«Στον Μπεν δεν άρεσε ποτέ το σπίτι», δήλωσε άνθρωπος από το περιβάλλον του ηθοποιού στο «People» τον Ιούνιο του 2024. «Είναι πολύ μακριά από τα παιδιά του». Η Λόπεζ φέρεται, επίσης, να πίστευε ότι το ακίνητο ήταν πολύ μεγάλο για εκείνη.

Στον απόηχο του διαζυγίου τους, η Λόπεζ μετακόμισε σε ένα σπίτι 18 εκατ. δολαρίων κοντά στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με το μέσο. Ο Άφλεκ, από την άλλη πλευρά, αγόρασε ένα σπίτι 20 εκατ. δολαρίων στο Pacific Palisades τον Αύγουστο του 2024, πριν από την κατάθεση της πρώην συζύγου του για το διαζύγιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.