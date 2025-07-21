Λιαμ Νίσον και Πάμελα Άντερσον: Είναι τελικά ζευγάρι;

Αρκετά «συγκεχυμένα» είναι τα όρια μεταξύ γεγονότων και... επικοινωνιακών τρικ, όπως φαίνεται, στο Χόλιγουντ καθώς το κοινό έχει μείνει στο να αναρωτιέται τί συμβαίνει τελικά μεταξύ Λίαμ Νίσον και Πάμελα Άντερσον.

Έχουμε αλήθεια έναν... νέο έρωτα στη «πόλη...των αγγέλων» ή οι δύο ηθοποιοί σκοπίμως αφήνουν να εννοηθεί πως κάτι έχει αναπτυχθεί μεταξύ τους στο πλαίσιο της προώθησης της νέας ταινίας στην οποία και πρωταγωνιστούν.

Ο 73χρονος πρωταγωνιστής του επικού «Taken» και η 58χρονη σταρ του εμβληματικού «Βaywatch», είναι τα κεντρικά πρόσωπα της ταινίας «The Naked Gun» που βγαίνει στους κινηματογράφους τη 1η Αυγούστου.

Η χημεία τους δεν περιορίζεται μόνο στην οθόνη, αφού όπως αναφέρθηκε, σε πρόσφατη συνέντευξή τους στο περιοδικό «You Magazine», έδειξαν πως η χημεία τους, είναι εξίσου έντονη και εκτός πλατό.

Κατά τη διάρκεια φωτογράφισης, όταν και τους δόθηκε το ελεύθερο να ποζάρουν όπως αυτοί επιθυμούσαν, το δίδυμο φάνηκε ιδιαίτερα άνετο και... διαχυτικό.

Στη συνέντευξη, ο Λίαμ αποκάλυψε πως η αγαπημένη του στιγμή από τα γυρίσματα ήταν οι ερωτικές σκηνές με την Πάμελα.

Η Πάμελα, από την πλευρά της, σχολίασε αστειευόμενη για τον Λίαμ πως «ξερε πότε να απομακρυνθεί»

Είναι ελεύθεροι;

Tόσο ο Liam Neeson όσο και η Pamela Anderson φαίνεται να είναι αυτή την περίοδο ελεύθεροι.

Η πρωταγωνίστρια, σε δηλώσεις της τον περασμένο Σεπτέμβριο, παραδέχτηκε πως το να μην είναι σε σχέση μετά από πέντε γάμους ήταν «δύσκολο», ωστόσο πρόσθεσε πως πλέον είναι «πολύ πιο ευτυχισμένη».

Από την πλευρά του, ο Liam Neeson δεν έχει συνάψει σοβαρή σχέση από τον τραγικό θάνατο της συζύγου του, Natasha Richardson – γνωστή από την ταινία The Parent Trap – η οποία πέθανε σε ηλικία 45 ετών το 2009, έπειτα από ατύχημα στο σκι που προκάλεσε σοβαρά κρανιοεγκεφαλικά τραύματα.

Τι λένε ο ένας για τον άλλον;

Ο Liam Neeson δεν έκρυψε ποτέ τον θαυμασμό του για την Pamela Anderson, δηλώνοντας σε προηγούμενη συνέντευξη στο People πως «Είμαι τρελά ερωτευμένος μαζί της. Είναι απλά υπέροχη στη συνεργασία. Δεν μπορώ να την επαινέσω αρκετά, για να είμαι ειλικρινής. Χωρίς ίχνος έπαρσης, έρχεται απλώς να κάνει τη δουλειά της. Είναι αστεία και εξαιρετικά εύκολη στη συνεργασία. Θα είναι καταπληκτική στην ταινία».

Η Pamela από την πλευρά της χαρακτήρισε τον Neeson ως «τον απόλυτο κύριο».

Πηγή: skai.gr

