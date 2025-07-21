Σελένα Γκόμεζ: Γιόρτασε τα γενέθλιά της με ντίσκο πάρτι - Το φιλί με τον αρραβωνιαστικό της και η Τέιλορ Σουίφτ (φωτό)

Η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) ήταν παρούσα στο πάρτι γενεθλίων της κολλητής της φίλης, Σελένα Γκόμεζ, η οποία γίνεται στις 22 Ιουλίου 33 χρόνων. Δίπλα της, όπως ήταν λογικό, είχε και τον αρραβωνιαστικό της, Μπένι Μπλάνκο (Benny Blanco), αλλά και στενούς της φίλους. Η τραγουδίστρια του «Cruel Summer» πόζαρε δίπλα στη σταρ του «Only Murders in the Building» μέσα σε μια πισίνα από μπαλόνια, ενώ το πάρτι είχε θέμα την ντίσκο.

Η Σουίφτ εμφανίστηκε κομψή, με μαύρο μακρυμάνικο φόρεμα και τα χαρακτηριστικά κόκκινα χείλη της, ενώ η Γκόμεζ επέλεξε μια ολόσωμη μαύρη φόρμα με παγιέτες και λευκό πανωφόρι. Η Σελένα Γκόμεζ «ανέβασε», επίσης, μια φωτογραφία στο Instagram να μοιράζεται ένα παθιασμένο φιλί με τον σύντροφό της κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

«Καθώς ετοιμάζομαι να γιορτάσω τα 33α γενέθλιά μου, δεν μπορώ παρά να αναλογιστώ το απίστευτο ταξίδι που με έφερε εδώ», έγραψε η τραγουδίστρια του «Calm Down» στην ανάρτησή της. «Αυτή η χρονιά που πέρασε ήταν πραγματικά η πιο όμορφη χρονιά της ζωής μου και ένα κομμάτι αυτής της ευτυχίας το οφείλω σε όλους εσάς».

Η Σελένα Γκόμεζ ξεκίνησε την καριέρα της ως ηθοποιός όταν εμφανίστηκε στην παιδική τηλεοπτική σειρά «Barney & Friends» και έγινε εφηβικό είδωλο χάρη στον πρωταγωνιστικό της ρόλο ως Alex Russo στην κωμική σειρά του Disney Channel «Wizards of Waverly Place». Το 2008 υπέγραψε συμβόλαιο με τη Hollywood Records και δημιούργησε το συγκρότημα Selena Gomez & the Scene, το οποίο κυκλοφόρησε τρία επιτυχημένα άλμπουμ, Kiss & Tell (2009), A Year Without Rain (2010) και When the Sun Goes Down (2011).

