Έλεν ντε Τζένερις: Μετακόμισα στη Βρετανία εξαιτίας του Τραμπ

Η διάσημη παρουσιάστρια και κωμικός Έλεν ΝτεΤζένερις αποκάλυψε ότι αποφάσισε να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ να μετακομίσει μόνιμα στη Βρετανία, έπειτα από την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία.

Η 67χρονη σταρ, που έκλεισε οριστικά την επιτυχημένη εκπομπή της «The Ellen DeGeneres Show» το 2022, μίλησε πρόσφατα σε κοινό στο Cheltenham της Αγγλίας, εξηγώντας ότι η απόφαση για να μετακομίσει πάρθηκε άμεσα μόλις έγινε γνωστό το εκλογικό αποτέλεσμα.

Το σπίτι που αγόρασε με τη σύζυγό της στην Αγγλία, αρχικά προοριζόταν «εξοχική κατοικία», όπως μετέδωσαν το BBC και ο Guardian.

«Φτάσαμε στην Αγγλία μία μέρα πριν τις εκλογές. Ξυπνήσαμε με δεκάδες μηνύματα από φίλους που έκλαιγαν. Κατάλαβα αμέσως ότι επανεκλέχθηκε ο Τραμπ και είπαμε απλά: ‘Μένουμε εδώ’», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ΝτεΤζένερις δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της για την πολιτική και κοινωνική κατάσταση στις ΗΠΑ, ενώ εξέφρασε επίσης την ανησυχία της για τις εξελίξεις σχετικά με τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Μάλιστα, ανέφερε ότι αν ποτέ τεθεί θέμα για τον γάμο ομοφύλων στις ΗΠΑ, θα ξαναπαντρευτεί στην Αγγλία με τη σύζυγό της Πόρσια.

«Αν συμβεί αυτό, θα παντρευτούμε ξανά εδώ», είπε, αναφερόμενη στις πρόσφατες κινήσεις από εκκλησίες και πολιτικές ομάδες στις ΗΠΑ που στοχεύουν στην ακύρωση του γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

Η Έλεν δεν δίστασε να αναφερθεί και στην παλαιότερη κριτική που έχει δεχτεί για την «τοξική» κουλτούρα εργασίας στην εκπομπή της, λέγοντας πως η δημόσια εικόνα της ως «σκληρή» ήταν άδικη: «Με πλήγωσε πολύ αυτή η εικόνα. Ξέρω ποια είμαι και ξέρω ότι είμαι συμπονετική και γεμάτη ενσυναίσθηση».

Πλέον, η Έλεν και η Πόρσια ζουν σε αγροτική περιοχή της Αγγλίας, απολαμβάνοντας μια ήρεμη ζωή στη φύση.

«Όλα εδώ είναι απλά καλύτερα»

Η ίδια εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη ζωή στην αγγλική εξοχή. «Είναι πανέμορφα», είπε χαρακτηριστικά. «Δεν έχουμε συνηθίσει τέτοια ομορφιά. Τα χωριά, οι πόλεις, η αρχιτεκτονική - όλα είναι γοητευτικά και η ζωή εδώ είναι απλή».

Η 67χρονη κωμικός και παρουσιάστρια πρόσθεσε: «Είναι καθαρά. Όλα εδώ είναι απλά καλύτερα – ο τρόπος που φέρονται στα ζώα, οι ευγενικοί άνθρωποι. Το λατρεύω εδώ.» Τον Μάιο, μάλιστα, είχε ανεβάσει ένα χιουμοριστικό βίντεο στο Instagram, στο οποίο χειροζόταν χορτοκοπτικό μηχάνημα στο κτήμα της.

Η DeGeneres αποκάλυψε επίσης πως μετακόμισαν στην Αγγλία τον Νοέμβριο – «όχι η ιδανική εποχή», όπως είπε, αλλά ενθουσιάστηκε όταν είδε χιόνι για πρώτη φορά στη ζωή της.

Πηγή: skai.gr

