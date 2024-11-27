Ο Leonardo DiCaprio δεν αρραβωνιάστηκε το μοντέλο και σύντροφό του, Vittoria Ceretti, παρά τις διαδικτυακές φήμες που υποστηρίζουν ότι ο πρωταγωνιστής του «Τιταντικού» έκανε πρόταση γάμου.
Και το «Page Six» επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για φήμες, ενώ άνθρωπος που μίλησε στο μέσο ανέφερε ότι δεν ισχύει αυτή η είδηση. Ο Leonardo DiCaprio, ο οποίος γιόρτασε τα 50ά γενέθλιά του στις 11 Νοεμβρίου, είναι γνωστός «καρδιοκατακτητής» του Χόλιγουντ. Και είναι αλήθεια ότι ο ηθοποιός έχει βγει με τις πιο όμορφες γυναίκες του κόσμου.
Leonardo DiCaprio is not engaged to model girlfriend Vittoria Ceretti, despite online rumors https://t.co/MWkBEh5Wg6 pic.twitter.com/Krg6mMtawM— Page Six (@PageSix) November 26, 2024
Το ζευγάρι πυροδότησε για πρώτη φορά φήμες ότι είναι μαζί -το καλοκαίρι του 2023- όταν ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε να διασκεδάζουν σε ένα κλαμπ στην Ίμπιζα. Μήνες αργότερα, το «Page Six» ανέφερε ότι ο ηθοποιός και το μοντέλο είναι μαζί. «Περνούν αρκετό χρόνο μαζί τους τελευταίους μήνες και απολαμβάνουν να γνωρίζονται σε βαθύτερο επίπεδο», ανέφερε τότε άνθρωπος από το περιβάλλον του ηθοποιού.
Η Vittoria ήταν στο παρελθόν παντρεμένη από το 2020 έως το 2023 με τον Ιταλό DJ, Matteo Milleri. Οι διάσημες πρώην του DiCaprio περιλαμβάνουν μοντέλα όπως η Camila Morrone, η Gigi Hadid, η Gisele Bündchen, η Bar Refaeli, η Nina Agdal και άλλες. Καλεσμένοι στα πρόσφατα γενέθλιά του ήταν, μεταξύ άλλων, οιSteven Spielberg, Robert De Niro, Brad Pitt, Dr. Dre Jamie Foxx και Paris Hilton.
