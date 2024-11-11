Leonardo DiCaprio: Έγινε 50 ετών και το γιόρτασε με τους διάσημους φίλους του

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο γιόρτασε τα 50ά γενέθλιά του το βράδυ του Σαββάτου με ένα πριβέ πάρτι και πολλούς διάσημους φίλους του.

Στους καλεσμένους του ηθοποιού εντοπίστηκαν, σύμφωνα με το «Page Six», ο σκηνοθέτης του DiCaprio στο «Catch Me If You Can», Steven Spielberg και η σύζυγός του, Kate Capshaw, καθώς και ο πρωταγωνιστής του «Killers of the Flower Moon», Robert De Niro, και ο ηθοποιός του «Once Upon a Time in Hollywood», Brad Pitt, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύντροφό του, Ines De Ramon.

Ο συμπρωταγωνιστής του Ντι Κάπριο στην ταινία «The Revenant», Έντουαρντ Νόρτον, ήταν επίσης παρών. Άλλοι καλεσμένοι που εντοπίστηκαν να φτάνουν στο πάρτι -σε ιδιωτικό σπίτι στο Λος Άντζελες- ήταν οι Jamie Foxx, Paris Hilton, Katy Perry και ο Orlando Bloom, Robin Thicke και ο πρωταγωνιστής της Marvel, Mark Ruffalo.

Επίσης, εκεί ήταν ο μπαμπάς του ηθοποιού του «Τιτανικού», George DiCaprio, καθώς και η μητέρα του, Irmelin DiCaprio, με τον σύζυγό της, David Ward. Ο DJ Meel έπαιξε μέχρι αργά το βράδυ, ενώ η σαμπάνια έρεε άφθονη, σύμφωνα με το μέσο.

Leonardo DiCaprio celebrates star-studded 50th birthday with Brad Pitt, Robert De Niro and Steven Spielberg at private LA estate https://t.co/JGwwVCpNq5 pic.twitter.com/WzTVN5pD8Y — Page Six (@PageSix) November 10, 2024

Στο πάρτι εθεάθησαν επίσης ο Benicio del Toro, μαζί με το μοντέλο Cara Delevigne, η αγαπημένη σχεδιάστρια κοσμημάτων του Χόλιγουντ, Jennifer Meyer, ο ράπερ Tyga κ.ά. Ωστόσο, τα γενέθλια του Ντι Κάπριο είναι σήμερα, Δευτέρα 11 Νοεμβρίου, και θα τα γιορτάσει με τη σύντροφό του, Βιττόρια Τσερέτι. Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2023.

Πηγή: skai.gr

