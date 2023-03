H Lana Del Rey αρραβωνιάστηκε – Διαβάστε ποιος είναι ο νέος της αγαπημένος

Το ζευγάρι προσπάθησε να κρατήσει τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Η διάσημη τραγουδίστρια Lana Del Rey αρραβωνιάστηκε τον Evan Winiker, διευθύνοντα σύμβουλο της Range Media Partners, σύμφωνα με το «Billboard».

Αν και το ζευγάρι προσπάθησε να κρατήσει τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο οι δυο τους έχουν εντοπιστεί δημόσια μερικές φορές μαζί τους τελευταίους μήνες. Η τραγουδίστρια του «A&W» είχε συνδεθεί στο παρελθόν με τον συνάδελφο μουσικό, Jack Donoghue.

Ο Winiker, διευθύνων σύμβουλος της Range Media, συνεργάζεται με πελάτες όπως οι MAX, Daya, Disco Biscuits, Skyler Stonestreet και Walk Off the Earth. Είναι και ο ίδιος μουσικός, αφού στο παρελθόν έχει παίξει στο συγκρότημα Steel Train, το οποίο περιόδευσε με τους Tegan and Sara, Ben Folds, The Fray, Silversun Pickups και άλλους. Ο Jack Antonoff ήταν, επίσης, μέλος των Steel Train και ο παραγωγός είναι συνεργάτης της Del Rey, με πιο πρόσφατη δουλειά στο άλμπουμ της που μόλις κυκλοφόρησε: «Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Blvd».

Ήταν μια συναρπαστική χρονιά για την Del Rey, η οποία πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε το ένατο στούντιο άλμπουμ. Τιμήθηκε, επίσης, με το βραβείο «Visionary Award» στην τελετή Billboard 2023 «Women in Music» νωρίτερα αυτό τον μήνα. «Νιώθω ότι το να είσαι ευτυχισμένη είναι ο απόλυτος στόχος. Οπότε το έκανα», δήλωσε η Del Rey κατά τη διάρκεια της συγκινητικής ομιλίας της για την αποδοχή του βραβείου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.