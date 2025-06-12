Στους Πρωταγωνιστές ήταν καλεσμένη η Κλαυδία που ξενάγησε την εκπομπή στις γειτονιές της στον Ασπρόπυργο ενώ μίλησαν για εκείνην η μητέρα και η γιαγιά.

Η τραγουδίστρια που μας εκπροσώπησε στη φετινή Eurovision με την Αστερομάτα μίλησε για τα άδικα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε για το τραγούδι ειδικά από μερίδα πρωινών εκπομπών.

«Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Ήταν τεράστιο κίνητρο για μένα, για να μεγαλώσω το πάθος μου και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και να αποδείξω ότι αγαπώ πολύ αυτό που κάνω, έχω τεράστιο πάθος και ήθελα πάρα πολύ να εκπροσωπήσω τη χώρα και τον εαυτό μου όσο πιο επάξια γίνεται. Πείσμωσα πολύ» είπε.

