Λουδάρος: Το έργο το παίζω πολύ καλά - Κάνω αυτόν τον χαρούμενο, τρυφερούλη

Σε μια πολύ ιδιαίτερη παραδοχή -εξομολόγηση προχώρησε ο Αντώνης Λουδάρος μιλώντας στην Αθηναΐδα Νέγκα. Περιγράφοντας τον εαυτό του εξήγησε ότι δεν είναι καθόλου εύκολος άνθρωπος και μπορεί να ξεπεράσει τα όρια όταν έχει δίκιο ακόμα και στη δουλειά.
«Φαίνομαι ένας εύκολος άνθρωπος. Δεν είμαι. Το έργο το παίζω πολύ καλά. Κάνω αυτόν τον χαρούμενο, τρυφερούλη. Δεν είμαι το καλό παιδί στην πραγματικότητα. Είμαι ένας μουντρούχος, κακότροπος πολλές φορές. Μου έχει τύχει κομμάτια μου να έχουν εκδηλωθεί και στη δουλειά. Το καταλαβαίνω, ντρέπομαι. Πάντα έχω δίκιο -γιατί είμαι και Ταύρος».
Διαβάστε περισσότερα εδώ: womenonly.gr
- Κλαυδία για Eurovision και Αστερομάτα: «Ήταν τεράστιο κίνητρο τα αρνητικά σχόλια - Πείσμωσα πολύ»
- Η 16χρονη κόρη της Naomi Watts μιλά ανοιχτά για την ταυτότητα φύλου της: «Πάντα ήθελα να γίνω μια λαμπερή γυναίκα όπως η Μέριλιν»
- AI Παράνοια: Τραμπ και Μασκ ημίγυμνοι στις ταραχές του Λος Άντζελες, ναζί ο Κάνιε Γουέστ – Δείτε βίντεο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.