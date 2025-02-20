Lady Gaga: Το φόρεμα από κρέας και ο ανιχνευτής ψεύδους… - Θα ντυθεί ξανά μπριζόλα; (video)

Η Lady Gaga θυμήθηκε μία από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις της. Κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο Vanity Fair, με τη βοήθεια ενός ανιχνευτή ψεύδους η διάσημη τραγουδίστρια κλήθηκε να σχολιάσει μερικές από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές στην εμφάνισή της.

Όταν της δόθηκε μια φωτογραφία με το περίφημο φόρεμα από ωμό κρέας που είχε φορέσει στα MTV Video Music Awards το 2010, ρωτήθηκε αν θα το ξαναέκανε.

«Δεν το νομίζω, όχι», απάντησε η Gaga με τον ανιχνευτή ψεύδους να δείχνει ότι τα αποτελέσματα της απάντησής της ήταν «ασαφή».

Ωστόσο η ίδια δεν φάνηκε να πτοείται και σχολίασε: «Ω. Λοιπόν, αυτό ήταν μια έκπληξη». Η ιστορική στιγμή του 2010 δεν περιορίστηκε μόνο στο φόρεμα. Όταν η Gaga ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει ένα βραβείο, εμπιστεύτηκε την τσάντα της από κρέας επίσης στην Σερ, η οποία καθόταν δίπλα της.

Όταν ρωτήθηκε αν αυτή η κίνηση είχε φέρει τις δύο σταρ πιο κοντά, η Gaga απάντησε με διπλωματικό τρόπο: «Νομίζω πως ναι, εκείνη τη στιγμή σίγουρα».

Το διάσημο φόρεμα, σχεδιασμένο από τον Φρανκ Φερνάντεζ, προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο κόκκινο χαλί. Η τραγουδίστρια δήλωσε αργότερα στην Έλεν ΝτιΤζένερις (Ellen DeGeneres) ότι με το φόρεμα αυτό δεν είχε σκοπό να προσβάλει κανέναν και ότι είχε «πολλές ερμηνείες», μία από τις οποίες ήταν ότι δεν είναι «ένα κομμάτι κρέας».

Το 2015, το MTV ανέφερε ότι εξακολουθούσε να βρίσκεται στην κατοχή της Lady Gaga και είχε συμπεριληφθεί στην έκθεση «Women Who Rock» στο Rock and Roll Hall of Fame, σύμφωνα με το People.

