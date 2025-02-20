Η Blake Lively τροποποίησε την αγωγή της εναντίον του Justin Baldoni, ενώ ισχυρίζεται ότι ο σκηνοθέτης και συμπρωταγωνιστής της της είχε κάνει μια χοντροκομμένη και προσωπική ερώτηση.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, η 37χρονη ηθοποιός ισχυρίζεται ότι ο Baldoni την είχε ρωτήσει για τη σεξουαλική της ζωή με τον Ryan Reynolds κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «It Ends With Us».

Justin Baldoni allegedly asked Blake Lively a VERY crude question about her sex life with Ryan Reynolds https://t.co/0iuGQSohOv — Daily Mail US (@DailyMail) February 19, 2025

Η Lively ισχυρίζεται ότι ο σκηνοθέτης-ηθοποιός είχε προσπαθήσει να την πείσει να έρθει σε οργασμό μπροστά στην κάμερα κατά τη διάρκεια μιας σκηνής. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό της ηθοποιού, οι δυο τους είχαν συμφωνήσει να αφαιρεθεί από το σενάριο η συγκεκριμένη σκηνή, αλλά ο Baldoni επιθυμούσε να υπάρχει έστω μία σκηνή, στην οποία το ζευγάρι έρχεται σε οργασμό μαζί.

Στην αγωγή, σύμφωνα με τη «Daily Mail», επισημαίνεται ότι ο Baldoni φέρεται να είπε στη Lively ότι ήταν σημαντικό γι’ αυτόν να παραμείνει η συγκεκριμένη σκηνή, καθώς «ο ίδιος και η σύντροφός του κορυφώνουν ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια της συνουσίας».

Επίσης, ένα νέο στοιχείο στην αγωγή είναι ότι δύο ηθοποιοί του «It Ends With Us» πρόκειται να εμφανιστούν στις δικαστικές αίθουσες και να παράσχουν στοιχεία προς υποστήριξη των ισχυρισμών της ηθοποιού.

Ωστόσο, ο δικηγόρος του Baldoni, Bryan Freedman, επιμένει ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν πραγματικά νέα στοιχεία στην κατάθεση και πιστεύει ότι δεν προστέθηκε τίποτα που θα μπορούσε να θεωρηθεί επιβαρυντικό προς τον πελάτη του.

Ο δικηγόρος του 41χρονου Αμερικανού ηθοποιού και σκηνοθέτη δήλωσε ότι η αγωγή είναι «γεμάτη με ανυπόστατες φήμες ανώνυμων προσώπων, που είναι σαφές ότι δεν είναι πλέον πρόθυμα να εμφανιστούν ή να υποστηρίξουν δημοσίως τους ισχυρισμούς της», σύμφωνα με το TMZ.

Πηγή: skai.gr

