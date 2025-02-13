Ανεβαίνει στα charts με τη νέα της επιτυχία «Abracadabra», καθώς ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το έβδομο στούντιο άλμπουμ της. Και τώρα η Lady Gaga αποκάλυψε τι την ενέπνευσε να επιστρέψει στις εκκεντρικές εμφανίσεις της.

Τον περασμένο μήνα, η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα, το πραγματικό της όνομα είναι Stefani Joanne Angelina Germanotta, «μεταμορφώθηκε» σε ένα παράξενο ξωτικό… Επίσης, μας κέντρισε την προσοχή με τα τολμηρά της σύνολα από λατέξ και δαντέλα με καρφιά στο νέο της βίντεο κλιπ. Ωστόσο, όπως γράφει η «Sun», ο αρραβωνιαστικός της, Michael Polansky, είναι αυτός που την παρότρυνε να επιστρέψει στον κόσμο της ποπ.

Η ίδια δήλωσε: «Ο Michael είναι ο άνθρωπος που μου είπε να κάνω έναν νέο ποπ δίσκο. Θυμάμαι τα λόγια του: ‘’Μωρό μου. Σε αγαπώ. Πρέπει να κάνεις ποπ μουσική’’». Ο ίδιος είπε: «Στην περιοδεία Chromatica, είδα μια φλόγα μέσα της. Ήθελα να τη βοηθήσω να την κρατήσει ζωντανή και να αρχίσει να κάνει μουσική. Αυτό την κάνει ευτυχισμένη».

Στο νέο της βίντεο κλιπ, η τραγουδίστρια κάνει μια τολμηρή φιγούρα με ένα εξωφρενικό κόκκινο ρούχο. Φοράει, επίσης, ένα τεράστιο καπέλο με καρφιά, το οποίο ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που θέλει να περάσει στους θαυμαστές της και στην αλλαγή που θέλει να κάνει.

Συγκριτικά, η πιο αξιοσημείωτη στιγμή μόδας της Gaga ήταν το περίφημο φόρεμά της στα MTV Video Music Awards το 2010. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στους θαυμαστές ότι η Gaga επέστρεψε στον παλιό καλό της εαυτό και το άλμπουμ που ετοιμάζει θα είναι καλό.

Η ίδια είχε μιλήσει πρόσφατα και για τη συμμετοχή της στην ταινία «The Joker», στην οποία υποδύθηκε την εμβληματική Harley Quinn στο πλευρό του Χοακίν Φοίνιξ. Παρά τις υψηλές προσδοκίες, η ταινία δέχτηκε αρνητικές κριτικές και συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό υποψηφιοτήτων για τα Χρυσά Βατόμουρα 2025, τα βραβεία που απονέμονται στις χειρότερες ταινίες της χρονιάς.

«Στους ανθρώπους δεν αρέσουν όλα τα πράγματα. Είναι τόσο απλό. Και νομίζω ότι για να είσαι καλλιτέχνης, πρέπει να είσαι πρόθυμος να δεχτείς ότι κάποιες φορές το έργο σου δεν θα αρέσει. Συνεχίζεις, ακόμα κι αν κάτι δεν συνδέθηκε με το κοινό με τον τρόπο που ήθελες», είχε δηλώσει.

Η σταρ, η οποία ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το επόμενο άλμπουμ της με τίτλο «Mayhem» στις 7 Μαρτίου και να πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη σεζόν της σειράς του Τιμ Μπάρτον, «Wednesday», πρόσθεσε ότι «όταν ο φόβος της αποτυχίας εισβάλει στη ζωή σου, αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να το ελέγξεις. Είναι μέρος του χάους».

