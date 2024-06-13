Ο Άλις Κούπερ ξεκίνησε τη νέα του εκστρατεία για την προεδρία των ΗΠΑ, δηλώνοντας την υποψηφιότητά του για τις εκλογές του 2024.

Ο βετεράνος της ροκ σατιρικά θέτει υποψηφιότητα για πρόεδρος κάθε τέσσερα χρόνια από το 1972.

Στα 76 του χρόνια, ο Κούπερ θα είναι ο μικρότερης ηλικίας μεταξύ των σημερινών υποψηφίων Τζο Μπάιντεν και Ντόναλντ Τραμπ. Θα είναι, επίσης, ο μοναδικός υποψήφιος που έχει εισέλθει στην Αίθουσα της Δόξας της Ροκ εν Ρολ (Rock & Roll Hall of Fame).

Ο Άλις Κούπερ ξεκίνησε την πρώτη του καμπάνια το 1972 μετά την κυκλοφορία του κλασικού πλέον σινγκλ του «Elected», στο μουσικό βίντεο του οποίου ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του.

Σε βίντεο της νέας καμπάνιας του που μόλις κυκλοφόρησε: «Λοιπόν, είμαι ο Άλις Κούπερ και είμαι ένας προβληματικός άνθρωπος για ταραγμένες στιγμές. Δεν έχω ιδέα τι να κάνω, οπότε πρέπει να ταιριάξω σωστά».

Οι θαυμαστές μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα AliceForPresident.com για να εγγραφούν στο The Wild Party και να ενημερώνονται για την τρέχουσα προεδρική εκστρατεία του Άλις Κούπερ και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για τις εκδηλώσεις, τις εικονικές συγκεντρώσεις και τις συζητήσεις με τον υποψήφιο.

Το «Elected» ήταν το βασικό σινγκλ από το Νο. 1 άλμπουμ του Κούπερ «Billion Dollar Babies», το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1973.

