Θρήνος στη μουσική βιομηχανία των ΗΠΑ, καθώς ο διάσημος Αμερικανός ράπερ Fatman Scoop πέθανε σε ηλικία 53 ετών, λίγη ώρα μετά την κατάρρευσή του επί σκηνής σε συναυλία στο Κονέκτικατ την Παρασκευή το βράδυ.

Συγκεκριμένα, ο Fatman Scoop που ήταν γνωστός για το τραγούδι του «Be Faithful» από το 2003, αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας την ώρα της συναυλίας, καταρρέοντας ξαφνικά. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο όπου και κατέληξε.

«Ήταν μια αγαπητή φιγούρα στον κόσμο της μουσικής», ανέφερε ο ατζέντης του, λέγοντας ότι «με την εμβληματική φωνή του, την ενέργεια που μετέδιδε σε άλλους και τη σπουδαία προσωπικότητά του, άφησε ανεξίτηλο σημάδι στη μουσική βιομηχανία».

Στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως τη Missy Elliott, τη Mariah Carrey, αλλά και τον Jermaine Dupri. Το 2010 συνεργάστηκε και με την Καλομοίρα με το κομμάτι «Please Don't Break My Heart».

Πηγή: skai.gr

