Σταύρος Νιάρχος- Dasha Zukhova: Σε προχωρημένη εγκυμοσύνη στο τρίτο τους παιδί!

Και μπορεί o Σταύρος Νιάρχος και η Dasha Zukhova, να κρατούν συνήθως μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας το τι συμβαίνει στην προσωπική τους ζωή και την οικογένειά τους αλλά κάποια πράγματα δεν κρύβονται.

Σας είχαμε γράψει στις αρχές Ιουνίου πως σε ένα ποστ της διάσημης socialite που δραστηριοποιείται στον χώρο της τέχνης φαινόταν πως πια δεν έχει ένα παιδί, το αγοράκι τους τον Φίλιππο αλλά έχει αποκτήσει κι ένα κοριτσάκι που όπως φάνηκε στα σχόλια όσων τους ξέρουν προσωπικά έχουν ονομάσει Victoria.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.