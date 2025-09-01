Κλόε Μαλ: Η διάδοχος της Άννα Γουίντουρ στην αμερικανική Vogue

Η Άννα Γουίντουρ φέρεται να όρισε την Κλόε Μαλ ως τη νέα επικεφαλής περιεχομένου της αμερικανικής Vogue.

Η 39χρονη μέχρι πρότινος συντάκτρια του Vogue.com αναμένεται να αναλάβει τον νέο της ρόλο στον κολοσσό των μίντια μόδας, με την ανακοίνωση να μπορεί να γίνει ακόμη και την Τρίτη, σύμφωνα με τη Λόρεν Σέρμαν του Puck.

Η Άννα Γουίντουρ, 75 ετών, αποκάλυψε τον Ιούνιο ότι αποχωρεί από τον ρόλο της ως επικεφαλής περιεχομένου του περιοδικού μόδας.

Τότε, η Vogue είχε ανακοινώσει ότι αναζητά κάποιον που θα «ηγηθεί των καθημερινών λειτουργιών του περιοδικού σε όλες τις πλατφόρμες» και θα αναφέρεται απευθείας στη Γουίντουρ.

Ωστόσο, το περιοδικό είχε διευκρινίσει ότι η η γυναίκα-σύμβολο της μόδας, που ανέλαβε αρχισυντάκτρια το 1988, θα συνεχίσει να εργάζεται ως chief content officer της Condé Nast και global editorial director της Vogue.

«Όποιος εργάζεται σε έναν δημιουργικό τομέα ξέρει πόσο σημαντικό είναι να μην σταματά ποτέ να εξελίσσεται στη δουλειά του», είπε η Άννα Γουίντουρ στο προσωπικό της, σε συνάντηση όταν έγινε η ανακοίνωση, σύμφωνα με τη Vogue.

«Όταν ανέλαβα αρχισυντάκτρια της Vogue, ήμουν γεμάτη ανυπομονησία να αποδείξω σε όσους ήθελαν να ακούσουν ότι υπήρχε ένας νέος, συναρπαστικός τρόπος να φανταστείς ένα αμερικανικό περιοδικό μόδας.»

Η Γουίντουρ εξήγησε ότι η «μεγαλύτερη χαρά» της υπήρξε «να βοηθά τη νέα γενιά παθιασμένων συντακτών να εισβάλλουν στον χώρο με τις δικές τους ιδέες, υποστηριζόμενοι από μια νέα, συναρπαστική αντίληψη για το τι μπορεί να είναι ένας μεγάλος μιντιακός οργανισμός».



Πηγή: skai.gr

