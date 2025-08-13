Θέμα μερικών εβδομάδων θεωρείται η ανακοίνωση της αντικαταστάτριας της θρυλικής Άννα Γουίντουρ στην αρχισυνταξία της Vogue.

Σύμφωνα με το PageSix, η 39χρονη Κλόε Μαλ (Chloe Malle) είναι αυτή τη στιγμή το φαβορί για να αναλάβει νέα επικεφαλής για την αμερικανική Vogue.

Daughter of famous actress is frontrunner to replace Anna Wintour at Vogue: report https://t.co/CpmAjNnMy5 pic.twitter.com/L7gVwz2ySC — The Independent (@Independent) August 13, 2025

Η Μαλ, 39 ετών, είναι κόρη της ηθοποιού Κάντις Μπέργκεν (Candice Bergen) και του σκηνοθέτη Λουί Μαλ, και επί του παρόντος είναι συντάκτρια στη Vogue.

Μάλιστα, πρόσφατα έγινε γνωστή για τη συνέντευξη που πήρε από τη Λορέν Σάντσες, πριν από τον γάμο της με τον Τζεφ Μπέζος τον Ιούνιο.

Η Κλόε με την διάσημη μητέρα τη, Κάντις Μπέργκεν, σε επίσημη έξοδο

Τα υπόλοιπα ονόματα στο τραπέζι

Σύμφωνα με το PageSix, η Μαλ βρίσκεται στους «τελικούς γύρους» των συνεντεύξεων, αφού ανώτερα στελέχη της Condé Nast, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου Ρότζερ Λιντς και της ίδιας της Γουίντουρ, έχουν περιορίσει την επιλογή τους σε λίγους μόνο υποψηφίους.

Ανάμεσά τους είναι η βρετανικής καταγωγής, Chioma Nnadi, η οποία ηγείται του δημοσιογραφικού περιεχομένου της βρετανικής Vogue τα τελευταία δύο χρόνια και θεωρείται προστατευόμενη της Wintour.

Η Eva Chen, διευθύντρια συνεργασιών μόδας στο Instagram, θεωρείται επίσης μία από τις επικρατέστερες υποψήφιες.

Ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται είναι και η Amy Astley, πρώην επικεφαλής της Teen Vogue, η οποία εργάζεται στον εκδοτικό κολοσσό Condé Nast.

Αναφορές γίνονται ακόμα και για την ίδια την κόρη της Wintour, την παραγωγό κινηματογράφου Bee Shaffer Carrozzini.

Πηγή: skai.gr

