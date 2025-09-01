Γιώργος Λιανός: Ξεκίνησε γυρίσματα για τον δεύτερο κύκλο του «The Floor»

Το «The Floor», το πρωτότυπο και φανταστικό τηλεπαιχνίδι-show, που σημειώνει μεγάλη επιτυχία στη διεθνή τηλεοπτική αγορά, έρχεται σύντομα στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ!

Με τον Γιώργο Λιανό στην παρουσίαση και τον πρώτο κύκλο επεισοδίων να έχει γυριστεί ήδη στις εγκαταστάσεις των Talpa Studios, ενθουσιάζοντας όλους όσοι έχουν δει τα επεισόδια, το «πράσινο φως» για νέο κύκλο ήταν κάτι παραπάνω από... αναμενόμενο! Έτσι, σήμερα, ο παρουσιαστής μαζί με τους συνεργάτες του και 100 νέους παίκτες αναχώρησαν για την Ολλανδία. Εκεί, πήραν λίγο χρόνο για να προσαρμοστούν και στη συνέχεια μετέβησαν στο πλατό. Κάτι που «πρόδωσε» ο παρουσιαστής με μία φωτογραφία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Back again» έγραψε.

Τι είναι το «The Floor»; Ξεκινάει ως quiz game και καταλήγει σε στρατηγικό mind game. Οι 100 παίκτες, όπου ο καθένας αντιπροσωπεύει ένα πεδίο γνώσης, παίρνουν θέση. Κάθε παίκτης και μία πρόκληση, όλοι όμως με τον ίδιο στόχο: Να σκεφτούν στρατηγικά και να κατακτήσουν όσο περισσότερο χώρο γίνεται πάνω στο «The Floor», διεκδικώντας ένα μεγάλο χρηματικό ποσό.

