Ενρίκε Ιγκλέσιας-Άννα Κουρνίκοβα: Περιμένουν το τέταρτο παιδί τους

Ο γνωστός τραγουδιστής Ενρίκε Ιγκλέσιας και η πρώην τενίστρια Άννα Κουρνίκοβα ετοιμάζονται να γίνουν γονείς για τέταρτη φορά, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του ισπανικού περιοδικού «Hola!». Το πολυσυζητημένο ζευγάρι, που μετράει ήδη πάνω από δύο δεκαετίες σχέσης, περιμένει το νέο μέλος της οικογένειάς του.

Οι Ιγκλέσιας και Κουρνίκοβα έχουν ήδη τρία παιδιά: τα δίδυμα Λούσι και Νίκολας, καθώς και τη μικρότερη κόρη τους, Μέρι, την οποία αποκαλούν με αγάπη "Μάσα". Σύμφωνα με πρόσωπο του περιβάλλοντός τους, το ζευγάρι δηλώνει "πολύ χαρούμενο" για αυτήν τη νέα προσθήκη στην οικογένεια.

Έγκυος στον τέταρτο μήνα η Κουρνίκοβα – Επιβεβαιώθηκαν οι φήμες

Η Άννα Κουρνίκοβα διανύει τον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της, με τις πρώτες σχετικές φήμες να ξεκινούν ήδη από το καλοκαίρι. Τις τελευταίες ημέρες, φωτογραφίες από το Μαϊάμι, όπου η ίδια συνόδευε τα παιδιά της στο σχολείο, επιβεβαίωσαν τις φήμες, καθώς ο φακός αποτύπωσε τη φουσκωμένη της κοιλιά.

Η οικογένεια διατηρεί χαμηλό προφίλ και ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στη Φλόριντα, έχοντας ως γείτονες διάσημους όπως ο Τζεφ Μπέζος και η Ιβάνκα Τραμπ.

Η πατρότητα έχει αλλάξει τον Ιγκλέσιας

Σε προηγούμενες δηλώσεις του στα "Los40 Music Awards" στην Ισπανία, ο Ενρίκε Ιγκλέσιας είχε εκφράσει το πόσο πολύ τον έχει μεταμορφώσει η εμπειρία της πατρότητας. Ο ίδιος έχει ομολογήσει ότι αρνείται να μείνει μακριά από την οικογένειά του για περισσότερο από δύο εβδομάδες.

"Είμαι σε κατάσταση χαλάρωσης, στο σπίτι, με τα παιδιά, απολαμβάνοντας το πήγαινε-έλα στο σχολείο, παρακολουθώντας τα να μεγαλώνουν", είχε αναφέρει, συμπληρώνοντας: "Αλλάζουν τόσο γρήγορα. Μέσα σε 24 ώρες έχουν ήδη μεγαλώσει και δεν θέλω να χάσω τίποτα".

