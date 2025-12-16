Κιμ Κατράλ: Η 69χρονη «Σαμάνθα» από το «Sex And The City» και ο μήνας του μέλιτος στις Μαλδίβες

Η Κιμ Κατράλ εντυπωσίασε με ένα μαύρο μαγιό, καθώς απολάμβανε έναν «ονειρικό» μήνα του μέλιτος στις Μαλδίβες με τον νέο σύζυγό της, Russell Thomas. Η 69χρονη σταρ της σειράς «Sex and the City» ταξίδεψε στο θέρετρο One&Only Reethi Rah μετά την τέλεση του τέταρτου γάμου της σε μια μυστική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο.

Η διάσημη ηθοποιός παντρεύτηκε τον 54χρονο ηχολήπτη σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το περιοδικό «People». Η Κιμ Κατράλ κέντρισε το ενδιαφέρον των θαυμαστών της δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής αρκετές φωτογραφίες από το ταξίδι του μέλιτος. Μάλιστα, σε μία εικόνα, η ηθοποιός χαλάρωνε σε μια αιώρα φορώντας ένα μπλε φόρεμα παραλίας, καθώς απολάμβανε το ηλιοβασίλεμα. «Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα: περνώντας εξαιρετικές διακοπές στο One&Only Reethi Rah», έγραψε στην ανάρτησή της.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε για πρώτη φορά στο BBC, στο Λονδίνο, όταν η διάσημη ηθοποιός εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο του «Woman's Hour», το 2016, για να ηχογραφήσει ένα δοκίμιο για την αϋπνία. Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της στο Chelsea Old Town Hall σε μια τελετή στην οποία, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, παρευρέθηκαν μόνο 12 καλεσμένοι.

Η τελετή ήταν ιδιαίτερα διακριτική και επικεντρώθηκε στην ισχυρή σχέση που έχει καλλιεργήσει το ζευγάρι για σχεδόν μια δεκαετία, καθώς και στις σχέσεις τους με την οικογένεια και τους φίλους τους. Η Κιμ Κατράλ συνέχισε να διατηρεί τη φήμη της ως ειδήμων της μόδας, φορώντας ένα καλαίσθητο κοστούμι Dior, που σχεδιάστηκε από τη μακροχρόνια συνεργάτιδά της -και πρώην ενδυματολόγο της σειράς «Sex And The City» -Patricia Field.

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «The Times of London» τον Ιούνιο του 2023, η ηθοποιός δήλωσε ότι ήταν «πολύ ευγνώμων» για την «υπέροχη» σχέση της με τον Thomas. Επαίνεσε την «ωραία ζωή» τους, η οποία ήρθε στο προσκήνιο μετά την πρώτη τους συνάντηση στο BBC. Μάλιστα, η ίδια είχε αποκαλύψει ότι ο Thomas κράτησε επαφή μαζί της μετά την εμφάνισή της στην εκπομπή του BBC Radio 4 και την ακολούθησε στο Twitter (τώρα X).

«Μου έστειλε μήνυμα», είπε στο περιοδικό «Glamour». «Ήταν πολύ, πολύ μοντέρνο και ήταν πολύ εύκολο. Ήταν πολύ γενναίο εκ μέρους του, γιατί δεν γνωριζόμασταν καλά, εκτός από μερικά γεύματα που είχαμε κάνει μαζί. Αλλά έγινε και τα πήγαμε πολύ καλά», είπε στο «People» το 2020. «Και από τότε είμαστε μαζί».

