Ο θρυλικός Βρετανός τραγουδιστής, Κλιφ Ρίτσαρντ, αποκάλυψε τη μάχη που έδωσε τον τελευταίο χρόνο με τον καρκίνο του προστάτη, καλεσμένος στην εκπομπή «Good Morning Britain» του ITV και τόνισε την ανάγκη για καθιέρωση εθνικού προγράμματος προληπτικών εξετάσεων για τους άνδρες.

Ο 85χρονος ερμηνευτής ανέφερε ότι η νόσος «έχει υποχωρήσει προς το παρόν», αν και εξέφρασε την αβεβαιότητα για ενδεχόμενη επανεμφάνιση. «Δεν ξέρω αν θα επιστρέψει. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε αυτά τα πράγματα, αλλά πρέπει, απολύτως, είμαι πεπεισμένος, να κάνουμε εξετάσεις, να ελεγχθούμε προληπτικά», είπε ο Ρίτσαρντ.

Sir Cliff Richard has revealed to Good Morning Britain that he's had successful treatment for prostate cancer.



The 85-year-old music legend got the diagnosis during health checks for his latest tour and now says he wants to work with the King to improve screening and diagnosis. pic.twitter.com/0BppT4Zhrb — Good Morning Britain (@GMB) December 15, 2025

Η διάγνωση, όπως εξήγησε, προέκυψε κατά τη διάρκεια ενός ιατρικού ελέγχου πριν από την έναρξη της περιοδείας του, σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. «Η καλή τύχη ήταν, ότι δεν ήταν πολύ προχωρημένος και το άλλο ότι δεν είχε κάνει μετάσταση. Δεν είχε μεταφερθεί στα οστά ή κάτι τέτοιο», σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Έχουμε κυβερνήσεις που φροντίζουν τη χώρα μας και όσους ζουν σε αυτή τη χώρα...όλοι αξίζουμε να έχουμε την ίδια δυνατότητα να κάνουμε ένα τεστ και στη συνέχεια να ξεκινήσουμε τις θεραπείες πολύ νωρίς. Έχει περάσει μόνο ένας χρόνος από τότε που έχω έρθει σε επαφή με τον καρκίνο, αλλά στην πραγματικότητα, κάθε φορά που μιλούσα με κάποιον, αυτό ήταν το θέμα συζήτησης και γι' αυτό πιστεύω ότι η κυβέρνησή μας πρέπει να μας ακούσει».

Ο σταρ επέκτεινε το σχόλιό του, δηλώνοντας την προθυμία του να συνεργαστεί με τον βασιλιά Κάρολο για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον καρκίνο του προστάτη. «Έχω συμμετάσχει σε πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις όλα αυτά τα χρόνια και αν ο βασιλιάς είναι πρόθυμος να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, είμαι σίγουρος ότι πολλοί άνθρωποι, και σίγουρα κι εγώ, θα τον πλαισιώσουμε», επισήμανε. «Αν ο βασιλιάς ακούει, τότε είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι από εμάς θα λέγαμε:''Ναι, είμαστε διαθέσιμοι''», κατέληξε.

Σύμφωνα με τον «Guardian», ο Ρίτσαρντ μίλησε στον πρώην παρουσιαστή του Sky News, Ντέρμοτ Μέρναγκαν, ο οποίος έχει και ο ίδιος βιώσει την ασθένεια, έχοντας ανακοινώσει τον Ιούνιο τη διάγνωση καρκίνου του προστάτη σταδίου 4.

