H Κάντις Σουάνπολ (Candice Swanepoel) περπάτησε στην πασαρέλα της Victoria’s Secret και όλοι έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Δικαιολογημένα… Η Νοτιοαφρικανή καλλονή με το εξωπραγματικό κορμί γεννήθηκε για να φορά τα φτερά της συγκεκριμένης μάρκας. Δεν είναι η πρώτη φορά που το μοντέλο συνεργάζεται με την εταιρεία.

Για την ακρίβεια δεν έχει λείψει από κανένα fashion show, έχει ποζάρει αναρίθμητες φορές με τα μαγιό και τα εσώρουχα της εταιρείας, έχει φορέσει ακόμα και το 10 εκατ. δολαρίων χρυσό «Fantasy Bra» με τα διαμάντια και τα κρύσταλλα.

Το διάσημο μοντέλο εμφανίστηκε με δύο διαφορετικά «looks» κατά τη διάρκεια του σόου και ήταν υπέροχη, όπως πάντα. Το πρώτο σετ εσωρούχων που φόρεσε η Σουάνπολ ήταν μαύρο. Ένα σετ από δαντελένιο σουτιέν και ψηλόμεσο εσώρουχο, με γάντια όπερας από διαφανή δαντέλα και καλσόν μέχρι τον μηρό, με την ίδια διαφανή αίσθηση. Η δεύτερη εμφάνισή της έβαλε το μοντέλο στη… χρυσή εποχή της, με τα φτερά να μας υπενθυμίζουν ότι είναι «αγγελάκι» της Victoria’s Secret.

Η Κάντις Σουάνπολ είναι ένα αγγελικό πλάσμα επί γης. Το καταγάλανο βλέμμα, η ξανθή φυσική της ομορφιά, η σταρένια επιδερμίδα, τα ατελείωτα πόδια και ίσως τα πιο στρογγυλεμένα οπίσθια στον κόσμο την καθιστούν μοναδική.

Η Κάντις ανακαλύφθηκε στα 15 της χρόνια, σε μια υπαίθρια αγορά, και πολύ σύντομα βρέθηκε στα μεγαλύτερα πρακτορεία μοντέλων της Ευρώπης. Η άνοδος ήταν ραγδαία, όμως η κορυφή ήρθε όταν φόρεσε τα φτερά της Victoria’s Secret, αναδεικνύοντάς την σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και λατρεμένα πρόσωπα του brand. Για περισσότερο από μια δεκαετία, η Σουάνπολ περπάτησε στις πιο θεαματικές επιδείξεις μόδας του κόσμου, συνεργάστηκε με οίκους όπως οι Versace, Tom Ford, Dolce & Gabbana, Givenchy και Fendi.

(Δείτε το βίντεο πατώντας πάνω στο ένθετο του Instagram)

Πέρα από την καριέρα της στο μόντελινγκ, η Σουάνπολ έχει αποδείξει ότι διαθέτει επιχειρηματικό πνεύμα. Το 2018 λάνσαρε τη δική της σειρά μαγιό με την ονομασία «Tropic of C», δίνοντας έμφαση στη βιωσιμότητα και τη γυναικεία αυτοπεποίθηση. Η συλλογή της έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από γυναίκες που επιζητούν ποιότητα και φυσική αισθητική.

Σήμερα, στα 36 της χρόνια, η Κάντις Σουάνπολ συνεχίζει να αποτελεί συνώνυμο της φυσικής ομορφιάς και της θηλυκής δύναμης. Είτε ποζάρει για καμπάνια πολυτελείας είτε μοιράζεται στιγμές της ζωής της στα social media, αποπνέει μια διαχρονική λάμψη, εκείνη που δεν χρειάζεται φίλτρα, γιατί πηγάζει από μέσα της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.