Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κέιτι Πέρι-Τζάστιν Τριντό: Έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι (video)

Η τραγουδίστρια και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά εμφανίστηκαν μαζί για τα γενέθλιά της, επιβεβαιώνοντας τις φήμες για τη σχέση τους  

Κέιτι Πέρι-Τζάστιν Τριντό

Την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι έκαναν η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό, περπατώντας χεράκι-χεράκι, στο Παρίσι. Με αφορμή τα γενέθλια της τραγουδίστριας, οι δύο τους πραγματοποίησαν το Σάββατο 25 Οκτωβρίου μια έξοδο, με τη συγκεκριμένη εμφάνισή τους να επιβεβαιώνει τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες για τη σχέση τους.

Η Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά παρευρέθηκαν σε καμπαρέ, στο Crazy Horse Paris, για να γιορτάσουν τα γενέθλιά της, σύμφωνα με το «TMZ». Σε βίντεο που δημοσίευσε το μέσο, το ζευγάρι φαίνεται να αποχωρεί από το καμπαρέ χαμογελαστό και πολύ ερωτευμένο. Η Κέιτι Πέρι επέλεξε για τη βραδιά ένα κόκκινο φόρεμα, ενώ ο Τριντό εμφανίστηκε με ένα μαύρο σύνολο.

Οι πρώτες φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν το καλοκαίρι, όταν εθεάθησαν μαζί σε ραντεβού στο Μόντρεαλ του Καναδά. Τότε, η Πέρι είχε πρόσφατα χωρίσει από τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Όρλαντο Μπλουμ, τον Ιούνιο, ενώ ο Τριντό είχε ήδη ανακοινώσει τον χωρισμό του από την τότε σύζυγό του, Σοφί Γκρεγκουάρ, έπειτα από 18 χρόνια γάμου, το 2023.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κέιτι Πέρι Τζάστιν Τριντό
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
72 0 Bookmark