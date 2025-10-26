Την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι έκαναν η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό, περπατώντας χεράκι-χεράκι, στο Παρίσι. Με αφορμή τα γενέθλια της τραγουδίστριας, οι δύο τους πραγματοποίησαν το Σάββατο 25 Οκτωβρίου μια έξοδο, με τη συγκεκριμένη εμφάνισή τους να επιβεβαιώνει τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες για τη σχέση τους.

Η Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά παρευρέθηκαν σε καμπαρέ, στο Crazy Horse Paris, για να γιορτάσουν τα γενέθλιά της, σύμφωνα με το «TMZ». Σε βίντεο που δημοσίευσε το μέσο, το ζευγάρι φαίνεται να αποχωρεί από το καμπαρέ χαμογελαστό και πολύ ερωτευμένο. Η Κέιτι Πέρι επέλεξε για τη βραδιά ένα κόκκινο φόρεμα, ενώ ο Τριντό εμφανίστηκε με ένα μαύρο σύνολο.

Katy Perry and Justin Trudeau took their romance public Saturday night ... the lovebirds went out on a date in Paris, France, to celebrate Katy's 45th birthday.



🎥 Best Image pic.twitter.com/aKx3ULkKn0 — TMZ (@TMZ) October 26, 2025

Οι πρώτες φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν το καλοκαίρι, όταν εθεάθησαν μαζί σε ραντεβού στο Μόντρεαλ του Καναδά. Τότε, η Πέρι είχε πρόσφατα χωρίσει από τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Όρλαντο Μπλουμ, τον Ιούνιο, ενώ ο Τριντό είχε ήδη ανακοινώσει τον χωρισμό του από την τότε σύζυγό του, Σοφί Γκρεγκουάρ, έπειτα από 18 χρόνια γάμου, το 2023.

#KatyPerry is saying "bon appétit" to #JustinTrudeau ... as the pair was seen chowing down at a swanky restaurant in Montreal.#Exclusive video at the 🔗HERE: https://t.co/5zuWZzOdMc pic.twitter.com/E30ll0cflJ — TMZ (@TMZ) July 29, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.