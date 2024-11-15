Η Σοφία Βεργκάρα δεν ξεχνάει από πού ξεκίνησε... Η ίδια φροντίζει να το υπενθυμίζει και στους followers της στο Instagram, αναρτώντας αρκετά συχνά φωτογραφίες από την περίοδο που ήταν μοντέλο. Αυτή τη φορά, η πανέμορφη Sofia Vergara μας θύμισε μια φωτογράφιση που είχε πραγματοποιήσει στο Λος Άντζελες.

Πριν από τρεις εβδομάδες, η Sofia Vergara είχε «ανεβάσει» άλλη μία φωτογραφία της από το παρελθον, που δεν πέρασε απαρατήρητη από τους θαυμαστές της και έγινε χαμός!

Πίσω από τη λαμπερή εικόνα της Σοφία Βεργκάρα κρύβεται μια ζωή γεμάτη τραγωδίες, από εθισμούς και δολοφονίες στην οικογένειά της μέχρι την προσωπική μάχη της ενάντια στον καρκίνο του θυρεοειδή.

Κόρη ενός αγρότη και μιας νοικοκυράς, η Βεργκάρα μεγάλωσε σε μια οικογένεια με πέντε αδέρφια, στην πόλη Μπαρανκίγια της Κολομβίας. Στα 17 της, ανακαλύφθηκε από έναν φωτογράφο στην παραλία της πατρίδας της, ο οποίος μεσολάβησε, ώστε να παίξει σε μια διαφήμιση γνωστού αναψυκτικού. Το σποτ σημείωσε τεράστια επιτυχία σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική.

Άρχισε να ασχολείται με το μόντελινγκ, ενώ συνέχισε τις σπουδές της Οδοντιατρικής, στο Πανεπιστήμιο της Κολομβίας. Στο μεταξύ, παντρεύτηκε τον παιδικό της έρωτα, Χοσέ Γκονσάλες, με τον οποίο στα 19 χρόνια της έγινε μητέρα στον γιο της, Μανόλο. Μετά τον χωρισμό της από τον Γκονσάλες, μετακόμισε στο Μαϊάμι με το παιδί της.

To 2000 διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδή, μόλις σε ηλικία 28 ετών. «Δεν είχα πάρει ποτέ ναρκωτικά, ούτε κάπνιζα. Δεν έτρωγα καν κόκκινο κρέας. Ένιωθα απόλυτα υγιής και ξαφνικά μου είπαν ότι είχα καρκίνο. Τρομοκρατήθηκα. Αμέσως σκέφτηκα το παιδί μου», είχε πει η ίδια σε συνέντευξή της. Η επέμβαση και οι ακτινοβολίες της έσωσαν τη ζωή.

Πηγή: skai.gr

