Η Κιμ Καρντάσιαν έχει σίγουρα τον τρόπο της να κάνει ξεχωριστή την παρουσία της στο Halloween. Έτσι, λοιπόν, η μεγιστάνας των SKIMS δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από τη στολή της και οι θαυμαστές της την αποθέωσαν.
Η διάσημη τηλεπερσόνα ντύθηκε αλμπίνος αλιγάτορας και ήταν, πραγματικά, εντυπωσιακή. Με μια πρώτη ματιά, η Κιμ Καρντάσιαν μοιάζει με εκείνο το πλάσμα από την ταινία «The Shape Of Water». Ωστόσο, στη συνέχεια η ίδια αποκάλυψε τι έχει ντυθεί. Θα μπορούσε να είναι και μια στολή για τις Απόκριες…
Η Kim αναφέρει στην ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι πρόκειται για έναν «αλμπίνο αλιγάτορα» που δημιούργησε ο καλλιτέχνης Alexis Stone σε εικόνες του φωτογράφου Vijat M.
