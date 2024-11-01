Λογαριασμός
Kim Kardashian εσύ είσαι; - Μεταμφιέστηκε σε αλμπίνο αλιγάτορα και είναι πολύ καλή… (video-φωτό)

Αγνώριστη η Κιμ Καρντάσιαν για το Halloween 

Kim Kardashian

Η Κιμ Καρντάσιαν έχει σίγουρα τον τρόπο της να κάνει ξεχωριστή την παρουσία της στο Halloween. Έτσι, λοιπόν, η μεγιστάνας των SKIMS δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από τη στολή της και οι θαυμαστές της την αποθέωσαν. 

Kim Kardashian

Η διάσημη τηλεπερσόνα ντύθηκε αλμπίνος αλιγάτορας και ήταν, πραγματικά, εντυπωσιακή. Με μια πρώτη ματιά, η Κιμ Καρντάσιαν μοιάζει με εκείνο το πλάσμα από την ταινία «The Shape Of Water». Ωστόσο, στη συνέχεια η ίδια αποκάλυψε τι έχει ντυθεί. Θα μπορούσε να είναι και μια στολή για τις Απόκριες… 

Kim Kardashian

Η Kim αναφέρει στην ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι πρόκειται για έναν «αλμπίνο αλιγάτορα» που δημιούργησε ο καλλιτέχνης Alexis Stone σε εικόνες του φωτογράφου Vijat M.

Πηγή: skai.gr

