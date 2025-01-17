Μετά από 16 χρόνια γάμου, η Τζέσικα Άλμπα και ο Κας Γουόρεν αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Η υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός επιβεβαίωσε τον χωρισμό τους μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τονίζοντας ότι προτεραιότητά τους είναι η ευτυχία των τριών τους παιδιών.

«Τα τελευταία χρόνια βρίσκομαι σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας και αλλαγής, τόσο ως άτομο όσο και ως σύντροφος με τον Κας», ανέφερε η Άλμπα στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram.

«Είμαι περήφανη για το πώς μεγαλώσαμε μαζί ως ζευγάρι και μέσα στον γάμο μας, τα τελευταία 20 χρόνια. Τώρα είναι η στιγμή να ξεκινήσουμε ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης και εξέλιξης ως άτομα», πρόσθεσε.

Η Άλμπα παντρεύτηκε τον κινηματογραφικό παραγωγό το 2008, αφού γνωρίστηκαν τέσσερα χρόνια νωρίτερα στα γυρίσματα της ταινίας «Fantastic Four» στο Βανκούβερ. Σύμφωνα με το AP, απέκτησαν τρία παιδιά, τη 16χρονη Όνορ, την 13χρονη Χέιβεν και τον 7χρονο Χέις.

«Προχωράμε μπροστά με αγάπη, καλοσύνη και σεβασμό ο ένας για τον άλλον και θα είμαστε για πάντα οικογένεια. Τα παιδιά μας παραμένουν η απόλυτη προτεραιότητά μας και ζητούμε διακριτικότητα σε αυτή τη φάση της ζωής μας», κατέληξε.



