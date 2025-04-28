Η Kim Kardashian προκάλεσε αντιδράσεις καθώς η ίδια δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από την οικογενειακή της απόδραση σε μια τροπική τοποθεσία.

H influencer και ειδικός σε κοσμήματα, Julia Chafe, μοιράστηκε ένα βίντεο που «κατακεραυνώνει» την 44χρονη τηλεπερσόνα, κάνοντας λόγο για επίδειξη πλούτου.

Η Κιμ Καρντάσιαν, εκτός από τις σέξι πόζες με το μαγιό της, φόρεσε βραχιόλια ποδιού, τα οποία σύμφωνα με τη Chafe, κοστίζουν περισσότερο από ένα σπίτι!

«Στοιβάχτηκαν τέσσερα βραχιόλια ποδιού, το ένα πάνω στο άλλο, στον αστράγαλό της -ροζ ζαφείρι, διαμάντια- λες και είναι η πριγκίπισσα Νταϊάνα. Κάθε ζαφείρι πιθανότατα γύρω στα τρία καράτια, το οποίο είναι μεγαλύτερο από πολλά δαχτυλίδια αρραβώνων εκεί έξω», υποστήριξε ο Chafe.

Η Chafe συνέχισε, λέγοντας ότι η τόλμη της να φοράει τα ακριβά κοσμήματα στην παραλία είναι μέρος αυτού που κάνει τη μητέρα τεσσάρων παιδιών ένα τόσο σπάνιο και αξιοσημείωτο άτομο.

«Το απόλυτο θράσος του να φοράς τόσα πολλά χρήματα στο πόδι σου στην παραλία είναι αυτό που κάνει την Kim τόσο ξεχωριστή», σημείωσε η influencer. Η Chafe συνέχισε να μοιράζεται ότι θαυμάζει την εξέλιξη των κοσμημάτων της Kim με την πάροδο των ετών.

Και πρόσθεσε: «Η Kim άρχισε να ασχολείται με τα ροζ ζαφείρια; Το λατρεύω. Για τόσο καιρό ήταν γεμάτη διαμάντια και σμαράγδια, οπότε είναι συναρπαστικό να βλέπεις τη στροφή της στα ζαφείρια τώρα». Άλλοι στην ενότητα των σχολίων, ωστόσο, κατηγόρησαν την Κιμ Καρντάσιαν ότι είναι επιδειξιομανής.

«Θυμάστε όταν είπε ότι δεν πρόκειται να δημοσιεύσει τα κοσμήματά της στα social media επειδή την λήστεψαν στο Παρίσι; Ούτε αυτό δεν κάνει», έγραψε ένας χρήστης.

Ένας άλλος αστειεύτηκε: «Περιμένω να εμφανιστεί ένα meme που θα την δείχνει να χάνει ένα βραχιολάκι». Ένας τρίτος δήλωσε ότι δεν υπάρχει τίποτα ''αξιοθαύμαστο'' στο να «επιδεικνύει κάποιος τόσα πολλά χρήματα σε μια παραλία, ενώ οι άνθρωποι κυριολεκτικά πεινάνε».

Πηγή: skai.gr

