Κέιτ Μίντλετον: Πριγκιπική εμφάνιση για πρώτη φορά μετά τον καρκίνο

Την πρώτη της μεγάλη επίσημη εμφάνιση έκανε το Σάββατο το βράδυ στο Royal Albert Hall η Κέιτ Μίντλετον, μετά την διάγνωσή της με καρκίνο.

The Princess of Wales looks stunning arriving at the Royal Albert Hall this evening for the Festival of Remembrance! 😍 pic.twitter.com/owBWHjpxs0 November 9, 2024

Η 42χρονη Μίντλετον παρευρέθηκε ως πριγκίπισσα της Ουαλίας, στο πλευρό του συζύγου της και διαδόχου του βρετανικού θρόνου, Ουίλιαμ, στην τελετή μνήμης των πεσόντων στους πολέμους της Βρετανίας και την Κοινοπολιτείας, προκαλώντας ικανοποίηση και ανακούφιση στους Βρετανούς για τη λαμπερή και χαμογελαστή εμφάνισή της, αν και ντυμένη στα μαύρα.

There she is 😍🥰



HRH Prince William & HRH Catherine, Princess of Wales arrive for the festival of remembrance service at the royal Albert hall!



Welcome back Catherine, oh how you’ve been missed ❤️❤️ pic.twitter.com/F3lfPN2v7i — 👑 Oakley-Elizabeth 👑 (@OEM2000_) November 9, 2024

Μάλιστα, στο διαδίκτυο σχολιάστηκε με ενθουσιασμό πόσο «υγιής και λαμπερή» έδειχνε.

The Princess of Wales looking healthy and radiant this evening😍



It’s lovely to see ❤️ pic.twitter.com/az87ZEEwhJ — Belle (@RoyallyBelle_) November 9, 2024

Σήμερα Κυριακή, η Κέιτ Μίντλετον παρευρέθηκε επίσης σε επίσημη τελετή στο Κενοτάφιο για την Κυριακή της Ενθύμησης, μία από τις πιο σημαντικές ετήσιες εκδηλώσεις στο Λονδίνο.

