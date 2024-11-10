Λογαριασμός
Λαμπερή και χαμογελαστή στην πρώτη της μεγάλη δημόσια εμφάνιση η Κέιτ Μίντλετον - Βίντεο, φωτογραφίες

Για πρώτη φορά μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο, η 42χρονη Πριγκίπισσα της Ουαλίας παρευρίσκεται το Σαββατοκύριακο σε τελετές μνήμης των πεσόντων 

Κέιτ Μίντλετον: Πριγκιπική εμφάνιση για πρώτη φορά μετά τον καρκίνο

Την πρώτη της μεγάλη επίσημη εμφάνιση έκανε το Σάββατο το βράδυ στο Royal Albert Hall η Κέιτ Μίντλετον, μετά την διάγνωσή της με καρκίνο.

Η 42χρονη Μίντλετον παρευρέθηκε ως πριγκίπισσα της Ουαλίας, στο πλευρό του συζύγου της και διαδόχου του βρετανικού θρόνου, Ουίλιαμ, στην τελετή μνήμης των πεσόντων στους πολέμους της Βρετανίας και την Κοινοπολιτείας, προκαλώντας ικανοποίηση και ανακούφιση στους Βρετανούς για τη λαμπερή και χαμογελαστή εμφάνισή της, αν και ντυμένη στα μαύρα.

κειτ μιντλετον

Μάλιστα, στο διαδίκτυο σχολιάστηκε με ενθουσιασμό πόσο «υγιής και λαμπερή» έδειχνε. 

Σήμερα Κυριακή, η Κέιτ Μίντλετον παρευρέθηκε επίσης σε επίσημη τελετή στο Κενοτάφιο για την Κυριακή της Ενθύμησης, μία από τις πιο σημαντικές ετήσιες εκδηλώσεις στο Λονδίνο.

