Γιώργος Πατούλης: «Εµείς έχουµε µια σχέση αγάπης, η οποία δεν ενοχλεί κανένα - Η ηλικία είναι ένας αριθµός»

Μια ανοιχτή συζήτηση δίνοντας απαντήσεις για όλα έκανε ο Γιώργος Πατούλης με τη δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη για τη σχέση του και τον γάμο του με την Νάνσυ Κοιλού, λίγο πριν φύγει για το ταξίδι του μέλιτος και δημοσιεύεται στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών.

Ο γιατρός και πολιτικός μιλάει για όλα. Απαντάει στα κακοπροαίρετα σχόλια που έγιναν εις βάρος τους με αφορμή τη διαφορά ηλικίας και ανακοινώνει πως επιθυμεί να αποκτήσει κι άλλα παιδιά με τη νυν σύζυγό του.

«Το τελευταίο διάστηµα έχουµε ακούσει απίστευτες κακοήθειες από ορισµένους ασεβείς ανθρώπους, για τους δικούς τους, αδιευκρίνιστους λόγους. Εµείς έχουµε µια σχέση αγάπης, η οποία δεν ενοχλεί κανέναν. Μέσα από δυσκολίες γνωριστήκαµε καλύτερα και δηµιουργήσαµε µια σχέση αγάπης, ειλικρίνειας και σεβασµού. Ούτε και εµείς περιµέναµε ότι θα εξελιχθεί µε αυτόν τον τρόπο, και όµως συνέβη», δηλώνει ο Γιώργος Πατούλη και συνεχίζει:

«Η ηλικία µπορεί να είναι ένας αριθµός, αλλά η σχέση µας βασίζεται πλέον σε θεµέλια πολύ σηµαντικά και ισχυρά. Αποφασίσαµε να φτιάξουµε µια οικογένεια και να περιµένουµε το παιδί µας. Είναι γεγονός ότι στα τέλη Ιανουαρίου έρχεται στον κόσµο, θεόσταλτα, ένα παιδάκι. Εµείς αµέσως αποφασίσαµε ότι θα το αποδεχτούµε µε αγάπη, κάτω από τα δεσµά του έγγαµου βίου»

«Στήριζα και στηρίζω τον θεσµό της οικογένειας και αυτός είναι και ο λόγος που επιλέξαµε να προχωρήσουµε σε θρησκευτικό γάµο, ώστε να λάβουµε την ευλογία του Χριστού µας στην κοινή πορεία της ζωής µας.

Πιστεύω στην επανεκκίνηση της ζωής και στο να είσαι σε θέση να βελτιώνεις αυτά που δεν έχεις ζήσει, αρκεί να έχεις βρει τους κατάλληλους ανθρώπους, που να µπορείς να πιστέψεις και αντίστοιχα να πιστέψουν και να σεβαστούν εσένα.

Όλα τα υπόλοιπα είναι άνευ ουσίας. Εµείς χαιρόµαστε µε την ευτυχία των ανθρώπων και προχωράµε τη ζωή µας µπροστά, δηµιουργικά και µε αγάπη» τονίζει ο Γιώργος Πατούλης και αποκαλύπτει πως επιθυμούν να μεγαλώσουν κι άλλο την οικογένειά τους.

«Η επιθυµία και των δυο µας είναι να αποκτήσουμε περισσότερα παιδιά. Όταν έρχεται στη ζωή µας ένα παιδί, είναι ευλογία και δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη. Έχω ήδη έναν πρωτότοκο γιο, τον Αλέξανδρο, τον οποίο αγαπώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι λατρεύω τα παιδιά. Παρ’ όλα αυτά, ευχόµαστε να ακολουθήσουν το παράδειγµά µας και όσοι σχολιάζουν αρνητικά τους πάντες, εκ του ασφαλούς φυσικά. Εξάλλου, είναι κάτι το οποίο έχει ανάγκη και η Ελλάδα µας, η οποία µαστίζεται από την υπογεννητικότητα».

