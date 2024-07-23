Η Rita Ora αποκάλυψε ότι σταμάτησε να προσπαθεί να εντυπωσιάσει τους ανθρώπους από τότε που παντρεύτηκε με τον σκηνοθέτη και ηθοποιό σύζυγό της, Taika Waititi.

Η 33χρονη καλλιτέχνιδα παντρεύτηκε με τον Taika Waititi σε μια μυστική τελετή το 2022, αλλά το ζευγάρι δεν αποκάλυψε ότι είχε παντρευτεί μέχρι τον επόμενο χρόνο. Η τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του ισπανικού «Marie Claire», για την έκδοση του Αυγούστου.

Στη συνέντευξή της, η Rita Ora έκανε μια ειλικρινή εξομολόγηση για το μεγαλύτερο μάθημα που πήρε από τότε που παντρεύτηκε. «Έχω σταματήσει να προσπαθώ να εντυπωσιάζω τους ανθρώπους. Μακάρι, το είχα κάνει αυτό πριν από τον γάμο μου», ανέφερε η ίδια.

Και συνέχισε: «Πρέπει να ζεις τη ζωή σου για τον εαυτό σου και, ξέρεις, όταν ήμουν στην ηλικία των 20 ετών, πάντα πίστευα ότι όλοι το έκαναν. Και έκανα ό,τι μπορούσα για να εντυπωσιάσω τους πάντες. Και αυτό είναι πραγματικά εξαντλητικό».

Η Rita πρόσθεσε: «Νομίζω ότι στη ζωή πρέπει να είσαι ευχαριστημένη με τον εαυτό σου, αλλά πρέπει να κάνεις την αλλαγή. Αν δεν σου αρέσει κάτι, πρέπει να πάρεις αυτή την απόφαση για τον εαυτό σου, όχι για τους άλλους».

Η Rita Ora έχει καταγωγή από το Κόσσοβο. Αυτή γεννήθηκε εκεί, αλλά η οικογένεια της εγκατέλειψε τη χώρα το ‘91, όταν η Ora ήταν μόλις ενός έτους, και εγκαταστάθηκε στο Δυτικό Λονδίνο. Το «Ora», μάλιστα, η οικογένεια το πρόσθεσε στο αρχικό επίθετο (Sahatçiu), ώστε να μπορούν να το προφέρουν οι βρετανοί ευκολότερα.

Ο πατέρας της άνοιξε μια παμπ στο Λονδίνο και εκεί η ίδια ξεκίνησε να τραγουδάει σε κάποιες βραδιές ανοιχτού μικροφώνου. Ωστόσο, η καλλιτεχνική της πορεία ξεκίνησε με την υποκριτική και με κάποιους μικρούς ρόλους σε βρετανικές σειρές και ταινίες, ενώ στη μουσική βιομηχανία άρχισε να γίνεται γνωστή από το 2007.

«Μεγάλωσα σε μια περιοχή που ήταν ένα ‘’χωνευτήρι’’ πολιτισμών και στο σχολείο, η τάξη μου, είχε πολλούς μετανάστες. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αγαπώ το Λονδίνο. Ήμουν πολύ τυχερή, γιατί δεν ένιωσα ποτέ ''διαφορετική''», υπογράμμισε η τραγουδίστρια.

Πηγή: skai.gr

