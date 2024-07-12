H Katy Perry ετοιμάζει το νέο της άλμπουμ, αλλά μας είχε μια έκπληξη! Επιτέλους, κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι «Woman's World», το οποίο, όπως φαίνεται, ενθουσίασε τους θαυμαστές της.

Το «Woman's World» είναι το lead single από το επερχόμενο έβδομο στούντιο άλμπουμ της Perry, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 20 Σεπτεμβρίου. «Έβαλα στόχο να δημιουργήσω ένα τολμηρό, πληθωρικό, εορταστικό dance-pop άλμπουμ με το συμβολικό 143, την αριθμητική έκφραση της αγάπης ως διαχρονικό μήνυμα», ανέφερε η καλλιτέχνιδα.

Η ίδια ανακοίνωσε προηγουμένως την αποχώρησή της από το «American Idol» μετά από επτά σεζόν, ενόψει μιας «πολύ συναρπαστικής χρονιάς», όπως είπε. Αφού κυκλοφόρησε το έκτο στούντιο άλμπουμ της, «Smile», το 2020, η Perry πούλησε ολόκληρο τον μουσικό της κατάλογο για 225 εκατ. δολάρια τον Σεπτέμβριο.

Πηγή: skai.gr

