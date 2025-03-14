Η καριέρα της Katie Price ξεκίνησε από το μόντελινγκ πριν, σχεδόν, από τρεις δεκαετίες. Η 46χρονη «βασίλισσα» της πλαστικής στήθους έκτοτε έχει «χτίσει» μια καριέρα ως συγγραφέας, σχεδιάστρια ρούχων, ριάλιτι σταρ και πολλά άλλα.

Η Katie Price επέστρεψε και πάλι στο μόντελινγκ για τις ανάγκες καμπάνιας του ιταλικού οίκους μόδας Diesel. Η σταρ φορά το μπικίνι της, ενώ στέκεται σε ένα χαοτικό δωμάτιο, με τον σύντροφό της, τον πρωταγωνιστή του «Married At First Sight», JJ Slater, να εμφανίζεται επίσης στην καμπάνια.

Στο βίντεο για τη συλλογή SS25 της Diesel, η Katie φαίνεται να δείχνει τα αποτελέσματα των εκατοντάδων αισθητικών επεμβάσεων που έχει κάνει μέσα από το μικροσκοπικό μπικίνι της, το οποίο δυσκολευόταν να συγκρατήσει το μπούστο της.

Η Katie Price επιστρέφει και πάλι στη δουλειά μετά την αποκάλυψη ότι είναι στη φάση της εμμηνόπαυσης, ενώ πριν από λίγο καιρό η ίδια είχε μοιραστεί στο podcast της ότι είχε μια αποβολή. Μίλησε με ειλικρίνεια για το επόμενο στάδιο της ζωής της, ενώ συνομίλησε με την αδελφή της Sophie, παραδεχόμενη ότι φοβάται τις αλλαγές στο σώμα της. Τον περασμένο μήνα η Katie αποκάλυψε ότι είχε μια αποβολή, παρά το γεγονός ότι της είπαν ότι είχε μόλις 1% πιθανότητες να συλλάβει με φυσικό τρόπο.

