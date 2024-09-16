Η Kate Winslet έκανε πρόσφατα μια αποκάλυψη για την ερωτική της ζωή, όταν σε σχετική ερώτηση στο podcast «How to fail», η ίδια ανέφερε ότι έχει υποβληθεί σε θεραπεία ενίσχυσης της τεστοστερόνης, προκειμένου να ανεβάσει τη λίμπιντό της και να βελτιώσει την ερωτική της ζωή.

Kate Winslet, 48, reveals she had testosterone replacement therapy to boost her sex drive https://t.co/NQlumexAzB pic.twitter.com/oCGORyVld1 September 15, 2024

Συγκεκριμένα, η 48χρονη ηθοποιός έκανε την αποκάλυψη, ενώ απαντούσε σε ερώτηση μιας ακροάτριας του podcast, σχετικά με το πώς να αναζωπυρώσει τη σεξουαλική της ζωή με τον σύντροφό της.

«Μερικές φορές υπάρχει μια πτώση στη λίμπιντό μας, επειδή μπορεί να συμβαίνουν πολλά πράγματα με τον θυρεοειδή. Πολλοί άνθρωποι δεν το γνωρίζουν, αλλά οι γυναίκες έχουν τεστοστερόνη στο σώμα τους, η οποία όταν ‘’τελειώνει’’, εξαφανίζεται», ανέφερε η ίδια. Και πρόσθεσε: «Όταν τελειώσει, πρέπει να την αντικαταστήσετε και αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει και θα νιώσετε ξανά σέξι. Το ξέρω», κατέληξε για το ζήτημα.



Η ηθοποιός σε συνέντευξή της στο «Harper's Bazaar» είχε δηλώσει ότι πιστεύει πως οι γυναίκες γίνονται πιο όμορφες όσο μεγαλώνουν.

«Τα πρόσωπά μας γίνονται περισσότερο αυτό που είμαστε, έχουν περισσότερη ζωή, περισσότερη ιστορία. Έχω, επίσης, μάθει ότι είναι σημαντικό να φροντίζεις τον εαυτό σου από μέσα - όχι μόνο πώς τρως και φροντίζεις τον εαυτό σου από διατροφική άποψη, αλλά και πώς φροντίζεις τον εαυτό σου από άποψη ψυχικής ευεξίας- πώς αισθάνεσαι για τον εαυτό σου συναισθηματικά, σωματικά, τη θέση σου μέσα στον κόσμο, πώς περπατάς μέσα στον κόσμο, πώς ζεις με ακεραιότητα και ειλικρίνεια».

