Η πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Κάρλα Μπρούνι, ξάφνιασε τους διαδικτυακούς της φίλους με το βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το οποίο τη δείχνει να κάνει pole dancing.

«Το vibe της Δευτέρας. Let’s get fit», έγραψε, με τα σχόλια να παίρνουν φωτιά από κάτω και τους θαυμαστές της να την αποθεώνουν. Ομολογουμένως είναι καλή…

Πιο συγκεκριμένα, το βίντεο δείχνει την Κάρλα Μπρούνι να δοκιμάζει τις δυνάμεις της σε ένα άθλημα που φημολογείται ως πολύ δύσκολο. Η επίδοσή της εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τους χρήστες του διαδικτύου, με όλους να σχολιάζουν ότι είναι εντυπωσιακή.

Το πρώην μοντέλο ευχαρίστησε τη δασκάλα της στο pole dancing και όπως ανέφερε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να διατηρήσεις τη φόρμα σου. Είμαι γεμάτη πόνους και πληγές…».

