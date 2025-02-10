Ο πρωταγωνιστής των Friends, David Schwimmer, κάλεσε τον Ίλον Μασκ να «πετάξει» εκτός Χ τον Kanye West. Ο λόγος είναι, φυσικά, οι παραληρηματικές αναρτήσεις του ράπερ στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας προσβλητικά σχόλια, μεταξύ άλλων και για τους Εβραίους.

Πολλές από τις αναρτήσεις του είχαν ως επίκεντρο την εβραϊκή κοινότητα, οι πιο σοβαρές από τις οποίες έγραφαν «Αγαπώ τον Χίτλερ» και «Είμαι ναζιστής».

Το Σάββατο, ο Schwimmer, ο οποίος είναι Εβραίος, προέτρεψε τον Ίλον Μασκ να απομακρύνει τον West από το X λόγω των σχολίων του, τον οποίο χαρακτήρισε αδαή, ενώ για τα σχόλιά του σημείωσε ότι ξεχειλίζουν μίσος. Ο Αμερικανός ηθοποιός δήλωσε στον λογαριασμό του στο Instagram: «Αυτό είναι τόσο 2022.

Δεν μπορούμε να σταματήσουμε έναν διαταραγμένο από το να εκτοξεύει μίσος, αλλά μπορούμε να σταματήσουμε να του δίνουμε βήμα. Ο Kanye West έχει 32,7 εκατ. followers στην πλατφόρμα σου, X. Αυτό είναι διπλάσιος αριθμός ανθρώπων από τον αριθμό των Εβραίων που υπάρχουν. Η αρρωστημένη ρητορική μίσους του οδηγεί σε πραγματική βία κατά των Εβραίων», έγραψε, μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός.

«Η σιωπή είναι συνενοχή», πρόσθεσε. Λίγο αργότερα, ο Γουέστ δημοσίευσε περισσότερα προσβλητικά σχόλια για τους Εβραίους.

Διαμάχη για τα Grammys

Πριν από μία εβδομάδα, ο ράπερ και η σύζυγός του, Bianca Censori, προκάλεσαν αναστάτωση στα βραβεία Grammy, όταν εκείνη εμφανίστηκε, σχεδόν, γυμνή στο κόκκινο χαλί, ενώ εκείνος στεκόταν δίπλα της. Ο λογαριασμός του ράπερ στο X έχει ανασταλεί τουλάχιστον δύο φορές στο παρελθόν. Είχε ανασταλεί τον Δεκέμβριο του 2022, αφού έκανε αντισημιτικά σχόλια και επαίνεσε τον Χίτλερ. Τον Οκτώβριο του 2022, ο λογαριασμός του West περιορίστηκε λόγω αντισημιτικών σχολίων, αλλά επέστρεψε στην πλατφόρμα τον επόμενο μήνα. Σε εκείνη την περίπτωση, έκανε επίσης αντισημιτικά σχόλια που οδήγησαν στη διακοπή των σχέσεων της Adidas με τον ράπερ.

