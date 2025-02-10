Η Αντζελίνα Τζολί επανασχεδιάζει πολύ προσεκτικά την εικόνα της στο Χόλιγουντ. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δεν είναι ιδιαίτερα διαχυτική όταν συνυπάρχει με ισχυρούς αστέρες του κινηματογράφου.

Η 49χρονη μητέρα έξι παιδιών πάντα δείχνει να κρατά σε απόσταση τους διάσημους της κινηματογραφικής βιομηχανίας, ενώ κάποιοι την έχουν χαρακτηρίσει «ψυχρή». Μάλιστα, η ίδια είχε δηλώσει πριν από χρόνια ότι οι καλύτεροί της φίλοι είναι τα παιδιά της.

Εν τω μεταξύ, ο πρώην σύζυγός της, Μπραντ Πιτ, με τον οποίο δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις, ακόμη και μετά τη διευθέτηση και τη συμφωνία για το διαζύγιό τους, θεωρείται ο πιο «δημοφιλής» του Χόλιγουντ. Κάνει παρέα με την «αφρόκρεμα» του Χόλιγουντ όπως Τζορτζ Κλούνεϊ και Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Αλλά κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν των βραβείων, η Jolie άλλαξε τους τρόπους της. Έφυγε η βασιλική, ανέγγιχτη συμπεριφορά και ήρθε η φιλική, ζεστή Τζολί. Αυτό αποδείχθηκε στα Critics Choice Awards, καθώς η ηθοποιός αγκάλιασε την Ντέμι Μουρ. Η κόρη του Jon Voight χαιρέτισε και τη Zoe Saldana. Η αλήθεια είναι πως η Αντζελίνα Τζολί δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες διαχυτικότητες…

Και στην τελετή των βραβείων Χρυσή Σφαίρα, η ηθοποιός ήταν, εξίσου, διαχυτική με την Kate Winslet και τη Salma Hayek, ενώ και στα κινηματογραφικά βραβεία Palm Springs, συνομίλησε με τη Nicole Kidman.

«Η Αντζελίνα ξέρει τι κάνει και σε αυτό υπάρχει μια σκοπιμότητα», αναφέρει σε άρθρο της η «Daily Mail». «Απευθύνεται στην κοινότητα του Χόλιγουντ για να κάνει νέους φίλους. Και το λατρεύει! Της αρέσει να κάνει νέες γυναίκες φίλες και έχει τεράστιο σεβασμό για τους διάσημους φίλους της. Είναι κάτι καλό».

Η Αντζελίνα έχει ήδη κάποιες κολλητές φίλες στο Χόλιγουντ. Μία από αυτές είναι η Σάλμα Χάγιεκ. Συνεργάστηκαν στην ταινία «The Eternals» και η διάσημη ηθοποιός προσέλαβε τη Σάλμα για να πρωταγωνιστήσει στην επόμενη ταινία της, «Without Blood».

«Η Σάλμα είναι πολύ έξυπνη, δεν θα με εξέπληττε αν ήταν εκείνη που είπε στην Αντζελίνα να βγει περισσότερο εκεί έξω, να δικτυωθεί και να κάνει φίλους», ανέφερε άνθρωπος, ο οποίος μίλησε στο μέσο. «Η Σάλμα είναι τύπος μέντορα, βοηθάει πολλούς φίλους της. Πραγματικά νοιάζεται. Και ξέρω ότι η Αντζελίνα τη θαυμάζει. Οπότε βάζω στοίχημα ότι η Σάλμα ενθαρρύνει την Αντζελίνα να δείξει την πιο ζεστή της πλευρά».

Η Τζολί έχει επίσης διαχειριστεί σαν επαγγελματίας τη μη υποψηφιότητά της για Όσκαρ για την ταινία «Maria». Παρά την αποδοχή των κριτικών, η ερμηνεία της δεν φαίνεται να μάγεψε την επιτροπή των Όσκαρ αλλά ούτε και το κοινό. Το γεγονός ότι αγνοήθηκε από την Ακαδημία θα μπορούσε να «καταστρέψει» την Jolie, καθώς ήθελε απεγνωσμένα να είναι υποψήφια, σύμφωνα με το Page Six. Πάντως, οι «κακές γλώσσες» υποστηρίζουν ότι το Χόλιγουντ έχει πάρει το μέρος του Πιτ και την «τιμωρεί» για τη στάση της όλα αυτά τα χρόνια.

